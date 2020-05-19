梅雨來襲一周間 四款腕表防水性能比tough

雖然即將持續整周的梅雨令人心煩，但及時雨解除了持續的燥熱，也為夏天揭開象徵性的序幕。出門在外，除了耐操的雨具、輕便的衣著，四款具有不俗防水性能的腕表，或將帶來造型以外，更多的機能性與收藏樂趣。

ORIS的Aquis日期腕表沒有什麼特異功能，但始終穩紮穩打，300米的防水性能綽綽有餘，而且機芯還具備瞬間換日裝置與停秒裝置，所以後者讓調整時間更為精確、可以秒為單位；前者則免去每天晚上11到1點鐘調整日期時的顧忌，更為便利，是生活中的務實思維；Favre Leuba的Raider Deep Blue潛水腕表，有很特殊的14邊形表圈，最早是為了防止其他的表匠打開機芯，但現在14邊形成為了設計上的辨識特色，同時單向旋轉的外圈，可利於計算潛水時氧氣瓶的剩餘時間，保護潛水安全性。

康斯登（Frederique Constant）新款的遊艇倒數計時腕表（Yacht Timer Regatta Countdown），顧名思義有計時碼表與100米防水，但FC-380自動上鏈機芯的倒數計時腕表卻特別適用於帆船遊艇的出航；當按下按鈕時，12點鐘方向的五個圓盤將每隔一分鐘由黑轉白，當最右邊的轉盤變成白色時，除了象徵時間已經過去了五分鐘，同時也將進入第二次、第二個五分鐘的倒數計時；此時將從最左邊的轉盤依序每隔一分鐘變成橘色，當五個轉盤全轉變成橘色時，意味著總計十分鐘的流逝，也象徵帆船賽的正式開始。