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電競也吹白色風 華碩推限量周邊新品 登錄送霓虹口罩套

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
5月20日起，冰心白全新配色的ASUS ZenWiFi AC（CT8）三頻網狀無線路由器將於PChome 24h購物、momo購物網限量獨賣，5月31日前享優惠價8,990元。圖／華碩提供
5月20日起，冰心白全新配色的ASUS ZenWiFi AC（CT8）三頻網狀無線路由器將於PChome 24h購物、momo購物網限量獨賣，5月31日前享優惠價8,990元。圖／華碩提供

任何場合、環境都百搭，永不退流行的白色，應用在科技品上立刻增添柔和風格。近年不只是主打女性用戶的商品推出白色款，連電競系列也都推出搶眼的白色系。

華碩宣布推出4款高顏質「白色系」周邊新品，包括ASUS ZenBeam S2無線投影機（珍珠白），以及3款限量商品ASUS ZenWifi AC（CT8）三頻網狀無線路由器（冰心白）、ROG Strix 850W金牌電源供應器（潮競白）與ROG Strix Helios電競機殼（潮競白），其中潮競白款式更是自零件、外型、線材、貼紙至磁鐵，皆選用白色為基底，讓玩家在自訂RGB燈效的同時，更能輕鬆展示獨一無二的電競風格。即日起至6月30日止，購買限量ROG Strix Helios／ROG Strix 850W潮競白新色，於官網登錄即贈「ROG電競霓虹口罩套」乙個；即日起至8月31日止，購買指定Mesh Wi-Fi機種，於官網登錄即享免費到府安裝服務乙次。

無獨有偶，以超輕機身、通過7項軍規標準超耐用而受到眾多消費者關注的LG gram筆電系列，近期也推出搭載最新第10代Intel處理器並搭配Iris Plus顯示晶片的新機種。共推出14、15、17 吋共7種規格型號，配備最高達80Wh的大容量電池，全機身採用航太科技材質鎂合金，每個尺寸都有提供白色款，加上最輕不到1公斤的重量，在提供高效行動力與續航力的同時，也兼顧輕薄時尚美型的目標。

LG gram筆電，建議售價39,900元起。圖／LG提供
LG gram筆電，建議售價39,900元起。圖／LG提供
LG gram以15.6吋機身搭配17吋大螢幕，且重量僅1,350 克。圖／LG提供
LG gram以15.6吋機身搭配17吋大螢幕，且重量僅1,350 克。圖／LG提供
榮獲2019德國紅點設計大獎的ROG Strix Helios旗艦級中塔式電競機殼，即日推出大膽出眾的潮競白新色。圖／華碩提供
榮獲2019德國紅點設計大獎的ROG Strix Helios旗艦級中塔式電競機殼，即日推出大膽出眾的潮競白新色。圖／華碩提供
ASUS ZenBeam S2微型LED無線投影機（珍珠白，建議售價15,900元，將於2020年6月上市。圖／華碩提供
ASUS ZenBeam S2微型LED無線投影機（珍珠白，建議售價15,900元，將於2020年6月上市。圖／華碩提供

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