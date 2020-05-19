電競也吹白色風 華碩推限量周邊新品 登錄送霓虹口罩套

任何場合、環境都百搭，永不退流行的白色，應用在科技品上立刻增添柔和風格。近年不只是主打女性用戶的商品推出白色款，連電競系列也都推出搶眼的白色系。

華碩宣布推出4款高顏質「白色系」周邊新品，包括ASUS ZenBeam S2無線投影機（珍珠白），以及3款限量商品ASUS ZenWifi AC（CT8）三頻網狀無線路由器（冰心白）、ROG Strix 850W金牌電源供應器（潮競白）與ROG Strix Helios電競機殼（潮競白），其中潮競白款式更是自零件、外型、線材、貼紙至磁鐵，皆選用白色為基底，讓玩家在自訂RGB燈效的同時，更能輕鬆展示獨一無二的電競風格。即日起至6月30日止，購買限量ROG Strix Helios／ROG Strix 850W潮競白新色，於官網登錄即贈「ROG電競霓虹口罩套」乙個；即日起至8月31日止，購買指定Mesh Wi-Fi機種，於官網登錄即享免費到府安裝服務乙次。