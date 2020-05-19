黑色米奇也太帥！Danielle Nicole限定版造型包超熱賣

還記得GUCCI在去年春夏推出一顆復刻版70年代硬殼3D米奇頭野餐盒包包嗎？當時因為可愛又詭異的造型搭配台幣15萬的售價蔚為話題。時隔一年，最近美國品牌Danielle Nicole也新推出一顆限定版3D米奇頭造型包，不過選用的是黑色人造皮革，柔軟之餘還很有個性，上架不久就迅速銷售一空。

Danielle Nicole向來以迪士尼聯名系列聞名，這次推出的3D米奇頭造型包也是品牌少見的設計。這款包附有可調節背帶，可以側背、斜挎背，黑色人造皮革搭配銀色拉鍊，內裡還有隔層，無論是造型度和實用度都頗高，而且黑色的米奇真的超酷，可以避免有些成人擔心使用迪士尼造型的單品過於幼稚的感覺，加上售價約2,035台幣，也難怪推出後馬上被搶購一空。