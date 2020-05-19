聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑色米奇也太帥！Danielle Nicole限定版造型包超熱賣
還記得GUCCI在去年春夏推出一顆復刻版70年代硬殼3D米奇頭野餐盒包包嗎？當時因為可愛又詭異的造型搭配台幣15萬的售價蔚為話題。時隔一年，最近美國品牌Danielle Nicole也新推出一顆限定版3D米奇頭造型包，不過選用的是黑色人造皮革，柔軟之餘還很有個性，上架不久就迅速銷售一空。
Danielle Nicole向來以迪士尼聯名系列聞名，這次推出的3D米奇頭造型包也是品牌少見的設計。這款包附有可調節背帶，可以側背、斜挎背，黑色人造皮革搭配銀色拉鍊，內裡還有隔層，無論是造型度和實用度都頗高，而且黑色的米奇真的超酷，可以避免有些成人擔心使用迪士尼造型的單品過於幼稚的感覺，加上售價約2,035台幣，也難怪推出後馬上被搶購一空。
如果不喜歡那麼具象化的設計，也可以參考迪士尼官方最新打造的包款。運用米奇和米妮的造型配色如紅黑配、紅底白圓點的組合設計出翻蓋提包和相機包，搭配代表Disney的大寫D字Logo、壓紋，這也是迪士尼近來在穿搭單品上主打的元素，非常百搭又可愛，同時也具備識別度喔！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言