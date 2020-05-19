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TWS 隨心所欲無線暢聽

聯合晚報 / 記者何佩儒／台北報導
消費者追求音質感受，帶動無線藍牙耳機的風潮。圖／OPPO提供
消費者追求音質感受，帶動無線藍牙耳機的風潮。圖／OPPO提供

在消費者追求更好的音質感受，以及手機廠陸續取消3.5mm耳機孔後，智慧耳機的銷量持續成長，尤其在蘋果推出AirPods後，更是帶動真無線藍牙耳機（TWS）的新風潮。市占率約八成的非蘋陣營，紛紛推出不同價格帶、不同顏色與設計的TWS，消費者多了更多選擇。

在眾多TWS中，手機龍頭廠三星其實多年前即已開發無線藍牙耳機，但因售價比一般有線耳機高，僅在限定的國家及通路銷售。AirPods推出後，消費者對5000元以上的TWS接受度大增，也推升三星Galaxy Buds的銷量。

Galaxy Buds+ 降噪隔音 超長續航力

台灣三星日前在台推出Galaxy Buds+，亮眼的紅色款吸引許多星粉。圖／台灣三星提供
台灣三星日前在台推出Galaxy Buds+，亮眼的紅色款吸引許多星粉。圖／台灣三星提供

台灣三星日前在台推出Galaxy Buds+，Galaxy Buds+擁有AKG專業調校雙動態揚聲器、智慧降噪三麥克風、22小時超長續航力，除了黑色、白色以及藍色，日前更推出相當亮眼的紅色款，建議售價5490元，吸引許多星粉在入手新機時，忍不住多敗一組Galaxy Buds+。

台灣三星指出，Galaxy Buds+所搭載的高低音雙動態揚聲器降噪三麥克風技術，可在不同的使用模式下，達到最令人滿意的效果。無論是需要過濾背景雜音時的語音通話，或是想要隔絕外界聲音聆聽音樂，都能隨心所欲地設定自己喜愛的模式。此外，三星電子也與全球最大的串流音樂服務商Spotify合作，Spotify用戶們僅需觸碰長按即可快速啟用。全新的客製化觸控功能，讓使用者能透過手機自行編輯觸控指令。

Enco W31 左右耳獨立 一指配對

OPPO新近推出的Enco W31外型像粉餅，設計輕薄。圖／OPPO提供
OPPO新近推出的Enco W31外型像粉餅，設計輕薄。圖／OPPO提供

如果覺得紅色太過豔麗，甜甜的粉色，相信能讓不少女性消費者少女心大噴發。OPPO近日推出外型像粉餅的輕薄設計的Enco W31，提供白色、黑色、粉色三種選擇，售價為1899元。

OPPO表示，Enco W31採用業界領先的藍牙低延遲雙傳技術，左右耳都可當作主耳機來獨立運作，不論是玩遊戲或是追劇，都能確保畫面與音訊保持同步，通訊方面更採用了具穩定傳輸特性的藍牙5.0晶片，最遠傳輸距離超過10m，結合全新的自我調整穩定調節（SAC）技術，即使置身在電磁波干擾強的環境下，藍牙連線也依然穩定不斷線。針對不同的音樂類型更量身打造了「動感模式」、「均衡模式」兩種音效模式。

針對智慧型手機在日常最關鍵的通話功能，OPPO指出，Enco W31同時支援了雙麥克風波束成形技術和降噪演算法，每一支耳機皆內建高靈敏度的雙麥克風，主副麥克風分別能收錄人聲及環境噪音，藉由AI 智慧辨識進一步強化通話人聲並降低周圍環境音的干擾，機身的內部腔體同樣也採用了防風噪的設計，最大程度的解決使用者在戶外或各種吵雜環境下的所有干擾噪音。

Enco W31首次配對只需打開充電盒並點擊手機彈跳視窗即可一指完成配對，經配對後未來一打開盒蓋即自動連線，雙擊左右耳機兩側還可以輕鬆的完成切換歌曲、音效模式等多種操作。在電力續航方面， Enco W31選擇了低功耗的耳機晶片與快速充電技術，單支耳機獨立續航時間可達到3.5小時，配合充電盒續航可達15小時。

Buds Air 增電競模式 價格親民

標榜「敢越級」的realme，也推出realme Buds Air。realme指出，Buds Air搭載R1處理晶片，支援雙通道即時傳輸技術，讓左右耳皆能獨立運作，無需區分主副耳機；R1晶片的傳輸快速也有效降低延遲，並增添「電競模式」，較一般模式降低51%的延遲，以1799元的建議售價，向上挑戰市場上5000元以上的無線耳機產品。

realme指出，為做到完整的真無線，realme Buds Air支援同價位代少有的無線充電功能，採用市場主流的Qi充電技術，從配戴到充電徹底擺脫有線束縛，同時提供Type-C連接埠充電，從0-100%僅需要充電45分鐘，即時便利。續航力表現上，單耳單次充電可連續播放三小時，搭配無線充電盒使用可達17小時長續航。

噪音 無線充電

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