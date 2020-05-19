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羽毛輕盈絲綢纏繞 Boucheron婚戒情定巴黎 非一般浪漫

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
戒指是信物、戒指是關係的定錨，是一生一世、也可以是剎那即永恆。圖 / Boucheron提供。
戒指是信物、戒指是關係的定錨，是一生一世、也可以是剎那即永恆。圖 / Boucheron提供。

變動的年代，萬事萬物稍縱即逝。也正是在變動的年代，人們嘗試將心靈寄託予形而上的事物，追求永恆。鳥禽的羽毛擁有柔美、珍貴、浪漫的聯想，其中又以孔雀羽毛格外特別。孔雀羽毛的顏色華麗斑斕，無論在東方或西方文化中，孔雀羽毛又代表了幸福、珍希的指涉。這一季來自法國珠寶世家寶詩龍（Bouchron）特別在六月婚季前夕，推出全新Plume de Paon孔雀羽毛婚戒，將夢幻與現實，二合為一。

早在160年前，品牌創辦人Frédéric Boucheron與工坊珠寶工匠在賞玩孔雀羽毛時，已經誕生了以羽毛為創作靈感的構想，多款帶有繁複寶石鑲嵌、並具象呈現了羽毛對稱的珠寶，早早出現在Boucheron的系列珠寶作，而新款Plume de Paon孔雀羽毛婚戒，則嘗試馭繁於簡，以玫瑰金或白金為材質，像將一根羽毛輕巧地環繞於指間，也似戀人們的柔軟身段，彼此妥協、相知相守。

事實上，身為百年珠寶世家，Boucheron同時也擁有多個婚戒系列，足以成為戀人間的親密見證。Facette婚戒透過多曲面的精細鍛造，菱型琢面不斷散發耀眼折射光芒，輪廓鮮明頗具存在感；Pivoine婚戒系列則像絲綢纏繞般，透過絲帶的交纏意象，在戒指上長成一朵情意之花，風格古典婉約；而經典的Quatre系列戒指，則結合巴黎飾紋、雙圈同心圓、鑽石圈與羅緞直線刻紋等四種紋路，透過雙圈的排列組合，也像風格迥異的兩人，最後結成了全新的生活節奏：同中有異、異中有同。

Boucheron，Plume de Paon孔雀羽毛婚戒，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Plume de Paon孔雀羽毛婚戒，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Facette系列鉑金單鑽婚戒，鑲嵌一顆0.3克拉鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Facette系列鉑金單鑽婚戒，鑲嵌一顆0.3克拉鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Quatre Red系列玫瑰金鑲鑽婚戒，雙圈鑲嵌鑽石與紅色陶瓷，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Quatre Red系列玫瑰金鑲鑽婚戒，雙圈鑲嵌鑽石與紅色陶瓷，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Pivoine玫瑰金婚戒，鑲嵌一顆0.2克拉圓鑽和鋪鑲鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Pivoine玫瑰金婚戒，鑲嵌一顆0.2克拉圓鑽和鋪鑲鑽石，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
婚戒金色的成色，像呼應戀人間的堅定誓言，情比金堅。圖 / Boucheron提供。
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珠寶 巴黎 法國

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