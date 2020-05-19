夏季敷面膜要亮白！NARUKO紅薏仁面膜打造「牛奶肌」

炎熱的夏日，伴隨超高紫外線，防曬成為第一要務，但防曬後，亞洲女人們都想要「白裡透紅」的好膚質，因此美白保養品成為必需品，由牛爾老師創立的NARUKO，推出升級版的「紅薏仁健康美白系列」，還加入新產品紅薏仁健康雪白面膜、美白保濕乳等，要讓女孩們都能養出牛奶閃光肌。

牛爾老師發現，現代女人對膚色亮白的需求，不是追求單純白，而是白裡透亮，因此紅薏仁健康系列中，有加入衛福部核可的美白成分傳明酸，抑止黑色素，也加入漢方的六味臻白，內含有蘆根、甘草、當歸、丹蔘、山茱萸及枸杞，6種植萃成分，讓肌膚保濕還能養白。

全系列新升級外，也新推出紅薏仁健康雪白面膜，能調理油脂平衡，並加入紅白薏仁萃取、大小分子玻尿酸及雪耳、燕麥萃取等，讓肌膚亮白同時，加強保濕潤澤，也能針對角質層調理，讓肌膚更透亮。另一新品為美白保濕乳，含有2%傳明酸，提升肌膚淨白光澤。