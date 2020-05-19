限時3天！小七推第2件半價 線上瘋搶Switch主機玩樂包

「防疫新生活」起跑，持續做好防疫措施，維持正常生活、多多消費，正是讓各行各業都趕快恢復正常運作最簡單的方法。

7-ELEVEN自5月20日起至5月22日止，限時3天推出「防疫新生活」優惠，三角飯糰全品項、指定冷藏飲品及CITY CAFE特大杯美式/拿鐵（限同品項）第二件半價優惠。另，OPEN POINT會員則推出「2.0版Switch宅居玩樂包」，於5月20日上午11點起於OPEN POINT App限量開賣20組，內含1組Switch主機與馬力歐賽車、明星大亂鬥、超級瑪利奧德賽、路易吉洋樓等4款人氣遊戲，使用10萬點OPEN POINT即可以17,480元加價購，到門市結帳成功再加碼送500元7-ELEVEN購物金。

另外，關東煮、CITY系列也都有優惠，自5月20日至6月16日止，關東煮輕食餐全品項任選3入88折，亦提供整包販售，居家也能安心吃好料。另外，CITY系列即日起至6月2日止，推出CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL大杯以上全品項任選第二杯7折。「CITY PRIMA」精品咖啡即日起至5月20日另推出「精品美式買3送3」行動隨時取優惠活動，冰/熱各限量1萬組，售完為止。