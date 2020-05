夏姿聯手「小提琴界的彭于晏」李齊 在浴室開辦音樂會

夏姿.陳SHIATZY CHEN以#StayHomeChallenge為主題,在疫情期間將浴室變成演奏廳,由新稅演奏家李齊(Richard Lee)站上這個舞台,挑戰巴哈的樂章,帶來一場別開生面的跨界合作。

在全球抗疫的情境下,夏姿與李齊合作,挑戰在浴室演奏「巴哈:第三號小提琴無伴奏組曲——前奏曲(J.S.Bach-Partita No.3 in E major『Preludio』)」,運用品牌2020春夏新季服裝,表現東方剪裁加乘西方音樂的力量。小提琴家李齊近期將帕海貝爾的「卡農」結合席琳狄翁的「My Heart Will Go On」、莫扎特的「40號交響曲」結合周杰倫歌曲「說好不哭」、「聽媽媽的話」等嶄新嘗試,也呼應夏姿近來力求從古典印象中突破的理念。