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夏姿聯手「小提琴界的彭于晏」李齊 在浴室開辦音樂會

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
李齊身著夏姿男裝入鏡新MV。圖／夏姿提供
李齊身著夏姿男裝入鏡新MV。圖／夏姿提供

夏姿．陳SHIATZY CHEN以#StayHomeChallenge為主題，在疫情期間將浴室變成演奏廳，由新稅演奏家李齊（Richard Lee）站上這個舞台，挑戰巴哈的樂章，帶來一場別開生面的跨界合作。

在全球抗疫的情境下，夏姿與李齊合作，挑戰在浴室演奏「巴哈：第三號小提琴無伴奏組曲——前奏曲（J.S.Bach-Partita No.3 in E major『Preludio』）」，運用品牌2020春夏新季服裝，表現東方剪裁加乘西方音樂的力量。小提琴家李齊近期將帕海貝爾的「卡農」結合席琳狄翁的「My Heart Will Go On」、莫扎特的「40號交響曲」結合周杰倫歌曲「說好不哭」、「聽媽媽的話」等嶄新嘗試，也呼應夏姿近來力求從古典印象中突破的理念。

李齊對於首度在浴室表演感到新鮮、有趣，像發現新大陸般說下次晚上練琴就可以躲到浴室，不擔心妹妹抗議了；他特別喜歡黑上衣配白短褲的穿搭，剪裁立體、布料舒適，感到年輕人穿夏姿也好看。2020春夏男裝除了常見的刺繡工法，圖騰展現的方式結合了品牌擅長的手繪印花、帶有童趣感的數位印花，李齊演繹的襯衫，即運用條紋及圓點和黑線勾邊，顯得輕鬆活潑；淡紫色系網洞拼接太空棉的運動機能布料，親膚舒適；素色T恤以描繪細膩的荷花綻放增添人文氣息，手工製作的獨特溫潤質感，也搭出清新造型。

經典立領休閒款上衣，12,800元。圖／夏姿提供
經典立領休閒款上衣，12,800元。圖／夏姿提供
刺繡LOGO異材質拼接T恤，14,800元。圖／夏姿提供
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雲獨家開版圖騰襯衫，14,800元。圖／夏姿提供
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刺繡LOGO異材質拼接T恤，14,800元。圖／夏姿提供
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獨家開版圖騰襯衫，14,800元。圖／夏姿提供
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夏姿 品牌 太空

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