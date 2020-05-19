控制腦波、魅惑人心！幾何線條藏存的致命吸引力

Radiant R1極速行動單肩包 擁有魔性無法抵擋的吸引力，從外型設計到空間佈置都充滿巧思，讓人看到第一眼的瞬間就難以忘懷，因此迅速席捲全球超過2萬粉絲為之瘋狂。

幾何線條，產生強大視覺吸引力

線條如同語言能傳播深度意涵，挑起人心深處的情感與思想。相較靜止的點，線條展現強大的內在張力，容易引起視覺對話和關注。直線給人直率、簡單的感覺，斜線則引起刺激、緊張與吸引力，豐富的線條也豐富人們的感覺。

Radiant R1極速行動單肩包 採用俐落的對角線設計，震盪衝擊著人們的視覺內在，形成強大的美感與吸引力。將收納區巧妙地隱藏在對角線設裡，完美呈現神秘低調又引人矚目的衝突感！

高質感用料，由內而外的精雕細琢

用心的外型設計，內在材質也相當考究。嚴選織布肩帶、YKK超耐用拉鍊與肩帶扣環、止滑定位扣環、質感霧面名牌、iPad Pro保護墊、高品質魔鬼沾與環保防水布料等，小至縫線、大至布料，每個小細節都精雕細琢，追求無法失望的完美高品質。

單手快取，高速奔馳俐落取物

特別設計翻轉式磁吸開口，單手就能迅速取物，後自動磁吸密合，大大簡化取物步驟。快取收納區可放入隨時取用的物品，如水壺或雨傘，與一般包包不同的是內藏式設計，擺脫突兀的物品破壞流暢的外觀，讓肩背包永遠展現它最完美的樣貌。

簡約收納空間，極大化容量與輕便的平衡

Radiant R1極速行動單肩包 小巧輕薄的外型，卻擁有最大6公升主收納容量，還能依據需求調整使用空間。三個收納隔層，大層可放入平板與相機，小層收納衛生紙與酒精。內附自動收證件鑰匙扣，磁吸肩背帶輕鬆切換左右肩。放入所有出門物品，任何小細節都設想週到、照顧妥當。

化繁為簡，結合來自軍用包的束帶設計

為了滿足各族群對於包包的需求，除了以上的收納方式，另外設計外部束帶來擴增攜帶額外物品。靈感來自相機、軍用與露營背包設計，讓單車族與攝影愛好者擁有更彈性的攜帶空間，也能依個人需求發揮使用創意。 讓人無法忘懷、引發強烈佔有慾望 Radiant R1極速行動單肩包，有.設計熱賣中！