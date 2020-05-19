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求婚買鑽送男戒！HEARTS ON FIRE貼心成家方案

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
SLOANE SILHOUETTE戒指全鑽款，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽0.30ct起，11萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
SLOANE SILHOUETTE戒指全鑽款，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽0.30ct起，11萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供

六月是許多人心目中最浪漫的結婚季節。以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的美國鑽石品牌HEARTS ON FIRE特別於5月26日起至6月25日止，推出特別的成家優惠，凡購買主石30分以上的作品，即可任選價值39,000元男戒一只，在珠寶顧問在為新人挑選最適合的鑽石訂婚戒指之餘，也為新人一同搭配最適合的男戒組合。活動可搭配百貨優惠，體貼精打細算的務實新人。

擅長完美車工鑽石的HEARTS ON FIRE不僅主石璀璨，即使每顆配鑽也都以100倍放大鏡完美車工切磨而成，折射散發出100%的完美七彩火光。主鑽30分起的熱門款式例如SLOANE SILHOUETTE經典雋永的單鑽婚戒，設計將戒圈部份收細強調中央四爪鑲嵌主鑽，鑲座側邊巧妙鑲嵌一顆寶石，辨識度高。BEHATI SAY IT YOUR WAY則獻給喜歡花式車工造型但又保有明亮式圓鑽璀璨火光的人，在水滴型鑲座讓上以配鑽圍繞主中央主鑽並呈現由小至大的漸變層次。獻給時尚新娘的HARLEY WRAP，鑽石戒指大膽以交叉V字線條元素呼應高級時裝設計。

HARLEY WRAP戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽約0.30ct起，15萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY WRAP戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽約0.30ct起，15萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
5月26日起至6月25日期間，凡於HEARTS ON FIRE購買主石30分以上作品即可任選價值39,000元男戒一只。圖／HEARTS ON FIRE提供
5月26日起至6月25日期間，凡於HEARTS ON FIRE購買主石30分以上作品即可任選價值39,000元男戒一只。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽0.30ct起，12萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指，白K金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主鑽0.30ct起，12萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
5月26日起至6月25日期間，凡於HEARTS ON FIRE購買主石30分以上作品即可任選價值39,000元男戒一只。本活動可搭配百貨優惠，但不可與品牌其他優惠合併使用。圖／HEARTS ON FIRE提供
5月26日起至6月25日期間，凡於HEARTS ON FIRE購買主石30分以上作品即可任選價值39,000元男戒一只。本活動可搭配百貨優惠，但不可與品牌其他優惠合併使用。圖／HEARTS ON FIRE提供

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