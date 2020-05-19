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新莊3萬1千坪全新商場 「宏匯廣場」7月3日試營運

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新莊「宏匯廣場」將在7月3日展開試營運。圖／讀者提供
新莊「宏匯廣場」將在7月3日展開試營運。圖／讀者提供

新莊人等待已久，以大型百貨商場、休閒娛樂體驗為主打的「宏匯廣場」，確定將在7月3日展開試營運，屆時新北市居民將可親自體驗3萬1千坪、超過300家品牌進駐的全新商場。

位於新莊副都心與頭前重劃區的宏匯廣場為BOT案，在三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區共118萬人口中，是唯一一家百貨商場。原訂今年4月18日開幕，受疫情影響延緩開幕，在國內疫情逐漸趨緩時，拍板定案於7月3日試營運。

宏匯廣場有3萬1千坪的商場面積，為地下7層、地上14層的生活型商場。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場有3萬1千坪的商場面積，為地下7層、地上14層的生活型商場。圖／宏匯廣場提供

宏匯廣場為地下7層、地上14層的生活型商場，除了百貨、餐飲、超市，休閒娛樂業種更是吸睛亮點，包括導入12個廳的影城、52家餐飲品牌，引進日本Sony集團旗下的Zepp場館、建置300坪的VR主題遊樂園、挑高6米的室內攀岩館、廚藝教室、親子手作教室，在一樓打造挑高16米的咖啡廊道，連通到緊鄰的2千坪新北願景公園。

宏匯廣場一樓咖啡廊道示意圖 。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場一樓咖啡廊道示意圖 。圖／宏匯廣場提供

但受到全球疫情影響，影城面臨無大片可播、演唱場館避免人潮聚集等問題，預計試營運期間，影城、Zepp場館將暫時不會開放。

宏匯廣場影城示意圖。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場影城示意圖。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場引進日本Sony集團旗下的Zepp場館。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場引進日本Sony集團旗下的Zepp場館。圖／宏匯廣場提供

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