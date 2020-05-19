智慧耳機夯 精品業、GPS業者搶商機

看好消費者對智慧耳機需求，除了手機業者，精品業萬寶龍、GPS研勤也跨足智慧耳機市場，萬寶龍日前宣布推出首款全罩式智慧耳機MB 01；研勤則是推出升級版無線藍牙耳機W2。

萬寶龍表示，MB 01全罩式智能耳機鎖定具時尚品味的旅行者為目標客群，這類型客群的特色就是追求符合人體工學的設計、極致的舒適感以及萬寶龍工藝品質。全罩式耳機所具備的實用功能使其成為旅行的必備良伴，例如降噪技術、卓越的音質、Google助理且相容多種藍牙裝置，包括iOS和安卓。既然是精品，價格當然也不便宜，萬寶龍智能耳機售價2萬400元。

研勤指出，W2搭載最新藍牙5.0晶片，並內建生物傳感器，只要輕碰耳機即可喚醒語音助理。耳機一次充滿電可連續聽音樂五小時；收納盒除了較前一代W1縮小50%，收納盒內的鋰電池儲電設計仍可供耳機充電，使續航力延伸達20小時以上。