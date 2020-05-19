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影／在家防疫好療癒 最近多肉植物盆栽夯
迎接防疫新生活，在家栽種綠色植物成為熱門選項，尤其近年爆紅的多肉植物種類多，可自由搭配花器、公仔等，入門門檻低，平日壓力超載，看到圓滾滾的多肉植物超級療癒，送禮自用都很受歡迎。
草悟芳鄰陳姓店長說，玩多肉大致分兩族群，第一個族群是「卡哇依」風格，搭公仔、各式花盆，例如日本卡通元素公仔系列很受歡迎，比創意也比巧思，放在住家、辦公室或送禮都很適合，看到盆栽的人不禁喊「卡哇依」！
第二個族群，走簡約的「北歐」風格，也就是單純用自然原始、粗礦感的花盆，近年來不少人因為日本建築大師安藤忠雄關係，喜歡表面沒有裝飾的水泥牆面建築工法「清水模」，類清水模花盆受歡迎，搭配木質或磚塊架，也很療癒。
草悟芳鄰陳姓店長建議，剛入門的消費者可以在店內選花器、植物或公仔等，讓店內花藝設計師幫忙現場組盆，店內也有DIY教學；部份花器因組裝盆栽困難，不好照顧植物，店內會以仿真植物組裝成盆栽販售，也很討喜。
林姓職業婦女說，她平時忙於工作，又要照顧家庭，近期又因防疫，難得有空接觸大自然，最近因朋友送她一盆多肉，開始玩多肉，以前出國買的公仔、家裡用不到的花盆拿來裝飾，不會養就問店家，也嘗試上課，重點是組裝起來盆栽很成就感，寫上卡片送給朋友，朋友都好喜歡。
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