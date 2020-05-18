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喊「我愛你」買炸雞7折！頂呱呱「一斤雞」520限時優惠
今年5月20日，正逢「2020.5.20」，具有「愛你愛你我愛你」的甜蜜諧音，因此增添許多浪漫情愫。連鎖炸雞「頂呱呱」特別於5月20日當天推出告白優惠，只要在門市和店員說出「我愛你」，就能享受「1斤雞180元」的優惠，約為原價7折。
頂呱呱所推出的「一斤雞」活動，每次都是採不定期快閃模式，每份含有600公克的原味炸雞，約有8～9塊不等（依實際秤重為主），售價為258元。業者透露，由於價格優惠，因此每次推出都有近萬組的銷售佳績。本次於5月20日所推出的活動中，民眾只要喊出「我愛你！」，就可以180元的優惠價，購買原價258元的「一斤雞」，每人限購2組，售完為止。
另外頂呱呱所推出的「紅茶雪泥」，近期推出袋裝設計款，變身為「紅茶雪泥捏捏冰」於全台全家便利商店販售，限量共15萬組。冰凍後的「紅茶雪泥捏捏冰」，置於常溫3分鐘後，就可以手指捏碎，帶來冰爽又具鬆脆的口感。自5月20日至6月21日期間，頂呱呱全台門市也會限時開始販售紅茶雪泥捏捏冰，每包39元，3包99元，整箱24包則為799元，讓民眾享受夏日的清涼感受。
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