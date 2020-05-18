收藏行家才懂！香奈兒季節限定包 小小一個要價72萬
近日法國精品香奈兒傳出漲價消息，掀起各地搶購潮，台灣方面預計超過3成包款（尤以經典包為主）售價漲了大約7%到15%間，這也成為最近時尚迷們熱議的話題之一。
不過談到香奈兒包包，除了廣為人知的經典包像是2.55、Classic Flap Coco包、Boy Chanel和近幾季主打的CHANEL 19系列等等之外，熟悉香奈兒的人一定都對以往每季限定的造型包款留下深刻印象，這也是內行的收藏家特別會注意的品項。這些包款依照當季的設計主題而生，從以前到現在推出了像是積木、香水、牛奶盒、機器人、樹幹、貝殼、金字塔、纜車等，每次推出數量都非常少，而且因為是呼應當季主題所以過了這季就沒有了，也提升了稀有度和珍貴性，售價自然也不平凡，價格落在12萬到72萬之間都有。
自香奈兒前任創意總監卡爾拉格斐過世後，現任創意總監維吉妮維婭在由她所獨自完成的首個系列— 2020 Cruise度假系列的巴黎火車站主題下，也推出了號誌燈的造型手拿包，後來在春夏、秋冬系列中都暫停了這種造型包的設計，而在秋季工坊系列中才又見到了鳥籠包身影。
也許對維吉妮維婭來說，現階段最重要的是以香奈兒經典精神做創新，並結合現代使用者的多變需求，所以我們可以看到她端出了珠釦鍊帶腰包、迷你版的2.55和Boy Chanel等等。至於特殊主題造型包款，在她不定時推出的設定下也變成比以往更稀有、不可預測的出現，對很多香奈兒收藏家來說，應該又是更值得期待的驚喜之一吧！
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