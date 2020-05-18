快訊

馬英九拒出席蔡520就職 總統府：長輩應多給予關心

男檢疫趴趴走被罰還嗆「已脫產」 執行署發最後通牒曝下場

收藏行家才懂！香奈兒季節限定包 小小一個要價72萬

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
香奈兒2019春夏系列藍粉透視沙灘排球造型硬殼包。圖／香奈兒提供
香奈兒2019春夏系列藍粉透視沙灘排球造型硬殼包。圖／香奈兒提供

近日法國精品香奈兒傳出漲價消息，掀起各地搶購潮，台灣方面預計超過3成包款（尤以經典包為主）售價漲了大約7%到15%間，這也成為最近時尚迷們熱議的話題之一。

不過談到香奈兒包包，除了廣為人知的經典包像是2.55、Classic Flap Coco包、Boy Chanel和近幾季主打的CHANEL 19系列等等之外，熟悉香奈兒的人一定都對以往每季限定的造型包款留下深刻印象，這也是內行的收藏家特別會注意的品項。這些包款依照當季的設計主題而生，從以前到現在推出了像是積木、香水、牛奶盒、機器人、樹幹、貝殼、金字塔、纜車等，每次推出數量都非常少，而且因為是呼應當季主題所以過了這季就沒有了，也提升了稀有度和珍貴性，售價自然也不平凡，價格落在12萬到72萬之間都有。

自香奈兒前任創意總監卡爾拉格斐過世後，現任創意總監維吉妮維婭在由她所獨自完成的首個系列— 2020 Cruise度假系列的巴黎火車站主題下，也推出了號誌燈的造型手拿包，後來在春夏、秋冬系列中都暫停了這種造型包的設計，而在秋季工坊系列中才又見到了鳥籠包身影。

也許對維吉妮維婭來說，現階段最重要的是以香奈兒經典精神做創新，並結合現代使用者的多變需求，所以我們可以看到她端出了珠釦鍊帶腰包、迷你版的2.55和Boy Chanel等等。至於特殊主題造型包款，在她不定時推出的設定下也變成比以往更稀有、不可預測的出現，對很多香奈兒收藏家來說，應該又是更值得期待的驚喜之一吧！

香奈兒2017春夏系列黑色高級樹脂鑲水晶機器人造型晚宴包。圖／香奈兒提供
香奈兒2017春夏系列黑色高級樹脂鑲水晶機器人造型晚宴包。圖／香奈兒提供
鑲水晶及珍珠火箭造型晚宴包。圖／香奈兒提供
鑲水晶及珍珠火箭造型晚宴包。圖／香奈兒提供
2019秋冬系列水晶鑲飾纜車造型硬殼包。圖／香奈兒提供
2019秋冬系列水晶鑲飾纜車造型硬殼包。圖／香奈兒提供
2019秋冬系列水晶鑲飾纜車造型硬殼包。記者吳曉涵／攝影
2019秋冬系列水晶鑲飾纜車造型硬殼包。記者吳曉涵／攝影
手拿積木硬殼包。圖／香奈兒提供
手拿積木硬殼包。圖／香奈兒提供
許瑋甯拎香奈兒2020早春系列號誌燈包款。圖／聯合報資料照
許瑋甯拎香奈兒2020早春系列號誌燈包款。圖／聯合報資料照
2018秋冬系列以樹幹造型呈現的硬殼晚宴包，綴以施華洛世奇水晶。圖／香奈兒提供
2018秋冬系列以樹幹造型呈現的硬殼晚宴包，綴以施華洛世奇水晶。圖／香奈兒提供
香奈兒女士頭像雪茄盒造型木質晚宴包。圖／香奈兒提供
香奈兒女士頭像雪茄盒造型木質晚宴包。圖／香奈兒提供
香奈兒提供、記者吳曉涵／攝影
香奈兒提供、記者吳曉涵／攝影
香奈兒2019春夏系列貝殼包。圖／香奈兒提供
香奈兒2019春夏系列貝殼包。圖／香奈兒提供
2020工坊系列推出鳥籠包。圖／香奈兒提供
2020工坊系列推出鳥籠包。圖／香奈兒提供
黑金雙色香水瓶造型晚宴包。圖／香奈兒提供
黑金雙色香水瓶造型晚宴包。圖／香奈兒提供
2020工坊系列推出鳥籠包。圖／摘自theguardian
2020工坊系列推出鳥籠包。圖／摘自theguardian

香奈兒

延伸閱讀

台灣香奈兒已悄悄調漲 少見的15%高漲幅經典包漲最兇

精品漲不停 香奈兒、LV之後BALENCIAGA跟進

官網售價暫消失 香奈兒部分人氣包款調漲中！

香奈兒馬卡龍雙C款大洗版！盤點3大品牌運動風涼鞋

相關新聞

收藏行家才懂！香奈兒季節限定包 小小一個要價72萬

近日法國精品香奈兒傳出漲價消息，掀起各地搶購潮，台灣方面預計超過3成包款（尤以經典包為主）售價漲了大約7%到15%間，這...

芋頭控注意！小七獨家推連珍芋頭牛奶、芋泥肉鬆三明治

呼叫芋頭控！可甜可鹹的芋頭一年四季都有它的戲份，7-ELEVEN繼與基隆百年甜點名店連珍合作芋頭系列甜點，帶動甜點業績成...

話題新冰報到！小七把楊枝甘露變雪糕 全聯狂推特色「珍奶冰」

悶悶熱熱的天氣，最適合吃冰降暑氣！7-ELEVEN年度最大冰品活動「世界冰品博覽會－冰品抽抽樂」即將於5月20日起正式開...

U值媒／最不像卻是最美的香港 麥理浩徑

在香港「行山」一直是我的願望。香港的「行山」就是指用雙腳在山林裡走數個小時。香港的山不高，與其說是登山，不如說比較像長途遠足或健行。我在香港第一次的行山，是獻給號稱景觀最優美的麥理浩徑。

超可愛奶茶罐裝時尚白T恤 蘭蔻「零粉感」贈禮只送不賣

彩妝市場競爭激烈，相關的周邊贈品也不斷在造型、功能上創新。尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，在戴口罩防疫的狀況下本就不利於彩...

拈糖微笑 給自己一份甜點的時間

忙碌的生活步調，讓許多人喜歡藉由品嘗一份小點心的時間，享受生活片刻寧靜。

靜心喝茶 把「將就」調成「講究」

面對疫情與外在紛擾，靜心泡杯功夫好茶、啜飲咖啡細究品味，於忙碌與高壓的生活中偷得浮生半日閒，實乃人生至樂。很多時候生活只需要微調，就能把「將就」過成「講究」。

「康華大飯店」暫停住宿、自助餐 最快6月恢復

受到疫情影響，全台多處飯店、餐廳暫時停業或是減少住房、部份餐飲服務，藉此度過難關。位於台北的「康華大飯店」，近期也傳出「...

動物遊客陪你逛米蘭大教堂 特殊時期先用T恤環遊世界！

今年整個上半年因為新冠肺炎疫情影響，出國旅遊計畫紛紛被迫取消，相信很多人因此都悶壞了！剛好今年春夏許多品牌都以世界景點作...

今年將辦第一屆梨山雲端上婚禮 藝人驚呼：仙炸了

交通部觀光局參山國家風景區管理處將在今年9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，號稱...

蕭敬騰駐唱2年！板橋「天秤座民歌西餐廳」5月20日停業

喜愛音樂餐廳的民眾，又將少一處聽歌的好地方！位於板橋，歌手「蕭敬騰」過去所發跡的音樂餐廳「天秤座民歌西餐廳（板橋店）」，...

Instagram瘋傳「#ShotonFaceTime」連Gigi Hadid都在玩

最近在IG上你可能會發現這個新的熱門關鍵字「#ShotonFaceTime」，包括Gigi Hadid、Bella Ha...

熱門新聞

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

七縣市有大雷雨要來了 民眾請留意

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

老婦肚臍「流湯」 醫師一看：糟了！竟然是修女結

自助加油被酸「能省多少」 他記帳「半年省162元」掀論戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。