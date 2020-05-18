收藏行家才懂！香奈兒季節限定包 小小一個要價72萬

近日法國精品香奈兒傳出漲價消息，掀起各地搶購潮，台灣方面預計超過3成包款（尤以經典包為主）售價漲了大約7%到15%間，這也成為最近時尚迷們熱議的話題之一。

不過談到香奈兒包包，除了廣為人知的經典包像是2.55、Classic Flap Coco包、Boy Chanel和近幾季主打的CHANEL 19系列等等之外，熟悉香奈兒的人一定都對以往每季限定的造型包款留下深刻印象，這也是內行的收藏家特別會注意的品項。這些包款依照當季的設計主題而生，從以前到現在推出了像是積木、香水、牛奶盒、機器人、樹幹、貝殼、金字塔、纜車等，每次推出數量都非常少，而且因為是呼應當季主題所以過了這季就沒有了，也提升了稀有度和珍貴性，售價自然也不平凡，價格落在12萬到72萬之間都有。

自香奈兒前任創意總監卡爾拉格斐過世後，現任創意總監維吉妮維婭在由她所獨自完成的首個系列— 2020 Cruise度假系列的巴黎火車站主題下，也推出了號誌燈的造型手拿包，後來在春夏、秋冬系列中都暫停了這種造型包的設計，而在秋季工坊系列中才又見到了鳥籠包身影。