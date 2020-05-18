這款520就職紀念酒讓收藏家暴動啦！稀有酒款享譽國際、展現台灣精神

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2020年來到了中場，民眾一致期待景氣復甦，挺過了大環境的動盪危機，台灣人更淬鍊出勇敢、自信的底氣。而台灣人滿懷愛與包容的性格、團結齊心的高素質，也屢屢登上國際媒體，引發關注。 有民眾打趣的說：「台灣人就像是高粱酒，看起來好像很平凡，但喝下去其實很濃烈！看起來像水，可是骨子裡其實很有料！」「千萬不要以為台灣人是塑膠做的！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／黑松 提供

我台灣我驕傲，紀念2020年特別時刻 台灣人溫柔卻堅韌，做起事來謙讓卻認真，渾身都是真功夫，的確和高粱酒的特性不謀而合。 近來台灣民眾對於台灣在地認同度逐漸提高，因此，黑松公司特別以「台灣精神」為理念，限量推出「58度金門高粱酒——第十五任總統副總統就職紀念酒」，藉此傳達出民眾「我台灣我驕傲」的共感，同時作為歷史的見證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供

紀念酒的外型設計以高貴典雅的淀青色作為主色調，並且以「自信勇敢ㄟ台灣人」作為標語，展現出台灣人志氣、勇敢、堅強的態度，也紀念2020不平凡的一年，鼓勵國人帶著台灣精神，齊心面對任何挑戰，迎向更新更好的未來。 「58度金門高粱酒——第十五任總統副總統就職紀念酒」分為瓷瓶和玻璃瓶兩款包裝，0.7L瓷瓶內裝的是58度特優酒體、喝起來豐厚滑順，更有在全世界知名烈酒大賽——舊金山世界烈酒競賽勇奪金牌之佳績。另一款0.75L玻璃瓶裝，則是為了這次總統就職特別開發的「58度特調」全新酒體，喝起來前段棉柔爽淨，尾韻醇厚堅實，也隱喻了全體台灣人越挫越勇的精神。如此別具匠心的設計，加上內外兼具的高質感，讓消費者都摩拳擦掌搶著預購，不管自己收藏或送人紀念，都顯得特別有意義。

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增值之王限量發售，台灣精神超暖心 58度金門高粱酒向來被譽為「增值之王」，越放越有價值，身價幾乎只漲不跌。愛酒人士不僅可以買來獨享品飲，同時也是收藏投資的首選，作為饋贈伴手禮更是裡子面子都顧足！這樣一瓶稀珍發售、意義深遠、象徵台灣精神的紀念酒，必定能讓收藏者感受到來自台灣的暖心力量。 58度金門高粱酒「第十五任總統副總統就職紀念酒」將於5月18日起在7-11超商、全家便利商店、萊爾富超商、OK便利商店搶先開放預購，5月20日起於家樂福、大潤發、愛買、全聯、惠康(頂好)超市及各地區酒類專賣店陸續上架(實際上架日及上架品項依各通路為準)。數量有限，呼籲欲購民眾要把握機會，錯過可惜，趁早入手！

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