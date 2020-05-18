芋頭控注意！小七獨家推連珍芋頭牛奶、芋泥肉鬆三明治

在香港「行山」一直是我的願望。香港的「行山」就是指用雙腳在山林裡走數個小時。香港的山不高，與其說是登山，不如說比較像長途遠足或健行。我在香港第一次的行山，是獻給號稱景觀最優美的麥理浩徑。

2020-05-18 15:37