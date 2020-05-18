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芋頭控注意！小七獨家推連珍芋頭牛奶、芋泥肉鬆三明治
呼叫芋頭控！可甜可鹹的芋頭一年四季都有它的戲份，7-ELEVEN繼與基隆百年甜點名店連珍合作芋頭系列甜點，帶動甜點業績成長超過3成後，再獨家推出「連珍芋頭牛奶」，復刻連珍店內人氣芋泥雪露風味，讓民眾免跑基隆就能享受經典美味，5月20日至6月16日期間嚐鮮價只要35元。此外，7-ELEVEN也看好芋頭風潮在夏季也持續受到歡迎，即日起推出IG打卡爆紅美食「芋泥肉鬆三明治」，使用台灣檳榔心品種芋頭、蜜芋頭丁，細緻綿密口感帶有芋頭顆粒香氣，搭配傳統風味肉鬆，芋香中帶有肉鬆香氣，鹹甜風味讓人一口接一口、「芋」罷不能。
另外，抓準消費者夏季想來點清涼甜點的需求，7-ELEVEN更攜手苗栗知名四方鮮乳，即日起推出「手作醇布丁」、「布蕾塔」、「香草歐蕾泡芙」共3款甜點，主打最原味香醇的鮮乳系風味。其中，手作醇布丁以蒸加烤雙工法製成，口感綿密，吃得出布丁單純的美味，搭配手炒焦糖漿苦甜回甘；布蕾塔則以大量雞蛋、四方鮮奶及紐西蘭鮮奶油製成內餡，搭配烘烤過的香鬆塔皮，風味及口感呈現出豐富的層次感；香草歐蕾泡芙內餡以四方牧場及紐西蘭鮮奶油調製出的卡士達醬，加上香草籽醬，100%不加一滴水，口感滑順不甜膩，清爽迎接夏季。
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