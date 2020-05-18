話題新冰報到！小七把楊枝甘露變雪糕 全聯狂推特色「珍奶冰」

悶悶熱熱的天氣，最適合吃冰降暑氣！7-ELEVEN年度最大冰品活動「世界冰品博覽會－冰品抽抽樂」即將於5月20日起正式開跑，超夯甜品「楊枝甘露」變身雪糕，還有多款經典冰品復刻回歸，各種愛好族群全都包。全聯福利中心今年則延續珍珠奶茶熱潮推出多款不同風格的珍珠奶茶冰，還有適合打卡分享的網美蛋蛋冰，即日起至5月底前限時特價中，身為冰控絕對都不能錯過。

7-ELEVEN今年導入20款創新冰品，並再度發揮超強聯名實力，攜手「萬波島嶼紅茶」翻玩期間限定人氣招牌飲品「楊枝甘露」，變身話題品冰品「萬波楊枝甘露雪糕」，使用芒果、紅葡萄柚和椰漿製成，一口咬下吃得到香甜微酸的芒果、葡萄柚果肉，還有QQ蒟蒻口感，經典重現港式甜點風味。

另外，「原味本舖」系列冰棒則以全新包裝強勢回歸，4款口味份量升級、CP值超高，最受歡迎的紅豆牛奶口味，選用台灣在地紅豆；花生牛奶口味吃得到炒焙花生的香濃；另兩款鳳梨及檸檬口味則是獨家雙層水冰技術製成，一口咬下有雙層口感，外層沁涼、內層果香。而年銷破百萬支的「瑞穗鮮乳雪糕」今夏也再度登場，使用瑞穗鮮乳製作，經典必嚐！

「世界冰品博覽會－冰品抽抽樂」活動即將於5月20日起正式開跑，購買2件指定冰品即可參加抽獎，同時加碼7-ELEVEN App天天抽、連續登入拿好康；OPEN POINT App則可天天扣點抽大獎，最高可得300萬OPEN POINT點數（相當於1萬元7-ELEVEN購物抵用券）。

全聯福利中心今年則陸續推出超過40款特色新冰，其中「珍珠」依舊是最夯元素，其中「義美珍奶冰淇淋」，不僅吃得到Q彈珍珠，份量還一口氣升級500克重量桶，讓人享受整桶大口挖著吃的快感。另外，用台灣屏東本產鹹鴨蛋黃與黑糖風味珍珠製成的「阿奇儂雪糕－鹹蛋黃珍珠」，以及用Q滑珍珠搭配彈嫩布丁顆粒的「小美珍珠布丁雪糕」，或是與香綿芋角搭配絕美組合的「小美珍珠芋角雪糕」等，特殊鹹甜口味都超級特別。而義美全新升級上市的「黑糖珍奶蛋捲冰淇淋筒」，則預估再掀起另一波珍奶甜品熱潮。