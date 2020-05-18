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超可愛奶茶罐裝時尚白T恤 蘭蔻「零粉感」贈禮只送不賣

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
蘭蔻最近特別為旗下人氣商品「零粉感」系列打造新的贈品，推出「潮美無敵奶茶罐」，只送不賣。圖／蘭蔻提供
蘭蔻最近特別為旗下人氣商品「零粉感」系列打造新的贈品，推出「潮美無敵奶茶罐」，只送不賣。圖／蘭蔻提供

彩妝市場競爭激烈，相關的周邊贈品也不斷在造型、功能上創新。尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，在戴口罩防疫的狀況下本就不利於彩妝品銷售，更是讓品牌們在贈品上費盡心思，希望能吸引消費者注意。

繼「小冰奶粉撲」、「奶茶拿鐵刷具組」後，蘭蔻最近特別為旗下人氣商品「零粉感」系列打造新的贈品，推出「潮美無敵奶茶罐」，擁有粉底經典奶茶色外觀的罐子裝著一件印有「Unstoppable is my power 無可阻擋是我的力量」標語的純白T恤，一方面呼應許多人在夏天最愛用純白T恤穿出清新舒爽風格，另一方面也再次宣告「零粉感」系列控油、持妝度讓人穿上白T也不怕會不小心沾到底妝。

因應台灣高溫潮濕的夏天氣候，女性對底妝的要求最在乎持久、控油效果。蘭蔻明星底妝「零粉感超持久粉底」的水潤服貼度自上市以來就備受好評，今年全新增加P-00、O-01兩色之外，同系列延伸商品「零粉感超持久粉底棒」也多了010.1、005、01三新色，更能滿足不同膚色需求，針對T字部位及毛孔處使用可以加強遮瑕、控油。另外也有「零粉感超持久氣墊」，讓保濕度增加續航力，也方便補妝。

6月1日起，凡購買任兩件零粉感產品（需包含粉底液），即限量加贈「潮美無敵奶茶罐」，數量有限，送完為止。

零粉感超持久氣墊粉餅SPF23 PA++，BO-02，1,900元(盒+蕊)。圖／蘭蔻提供
零粉感超持久氣墊粉餅SPF23 PA++，BO-02，1,900元(盒+蕊)。圖／蘭蔻提供
蘭蔻《零粉感底妝系列》商品。
蘭蔻《零粉感底妝系列》商品。
蘭蔻最近特別為旗下人氣商品「零粉感」系列打造新的贈品，推出「潮美無敵奶茶罐」，只送不賣。圖／蘭蔻提供
蘭蔻最近特別為旗下人氣商品「零粉感」系列打造新的贈品，推出「潮美無敵奶茶罐」，只送不賣。圖／蘭蔻提供
凡購買任2件零粉感粉底系列商品，即贈裝有標語白T恤的「潮美無敵奶茶罐」。圖／蘭蔻提供
凡購買任2件零粉感粉底系列商品，即贈裝有標語白T恤的「潮美無敵奶茶罐」。圖／蘭蔻提供
凡購買任2件零粉感粉底系列商品，即贈裝有標語白T恤的「潮美無敵奶茶罐」。圖／蘭蔻提供
凡購買任2件零粉感粉底系列商品，即贈裝有標語白T恤的「潮美無敵奶茶罐」。圖／蘭蔻提供
擁有粉底經典奶茶色外觀的罐子裝著一件印有「Unstoppable is my power 無可阻擋是我的力量」標語的純白T恤。圖／蘭蔻提供
擁有粉底經典奶茶色外觀的罐子裝著一件印有「Unstoppable is my power 無可阻擋是我的力量」標語的純白T恤。圖／蘭蔻提供
零粉感超持久粉底棒#025，1,700元。圖／蘭蔻提供
零粉感超持久粉底棒#025，1,700元。圖／蘭蔻提供
零粉感超持久粉底 SPF38 PA+++，BO-01，2,000元。圖／蘭蔻提供
零粉感超持久粉底 SPF38 PA+++，BO-01，2,000元。圖／蘭蔻提供

奶茶 蘭蔻

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