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「康華大飯店」暫停住宿、自助餐 最快6月恢復

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
康華大飯店。圖／擷取自GOOGLE MAP
康華大飯店。圖／擷取自GOOGLE MAP

受到疫情影響，全台多處飯店、餐廳暫時停業或是減少住房、部份餐飲服務，藉此度過難關。位於台北的「康華大飯店」，近期也傳出「暫停營運」的消息。求證於業者，業者澄清，主要是配合館內施工維護，因此暫停5月的住房服務，6月後將會再視情況恢復。

鄰近捷運行天宮站的康華大飯店，交通四通八達，館內規劃有215間客房，並有中西餐廳、自助餐廳的服務，乃是台北老字號的飯店之一。但是近期在官網系統上，無法預定館內5月、6月住宿，因此引發外界聯想。

業者解釋，因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，因此飯店藉機針對大廳等多處公共區域進行改裝維修，所以疫情初期就已經暫停館內的住宿服務。目前5月已不提供住宿；6月之後，則需看疫情狀況與維修進度再行調整開放，估計7月後會較穩定。另外除了客房住宿外，館內的自助餐館「香榭廳」也已暫停，而中餐廳、西餐廳仍持續提供服務，針對端午節所推出的粽子方案，也會照常供應。

其實除了康華大飯店外，天閣南西館、首都大飯店大直館、台北麒麟商旅、神旺大飯店、故宮晶華、大三元酒樓等數十間大小飯店，也都調整住房、餐飲服務，顯現出疫情對於餐飲與住宿業者的衝擊。

疫情 新冠肺炎 故宮

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