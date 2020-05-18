動物遊客陪你逛米蘭大教堂 特殊時期先用T恤環遊世界！

今年整個上半年因為新冠肺炎疫情影響，出國旅遊計畫紛紛被迫取消，相信很多人因此都悶壞了！剛好今年春夏許多品牌都以世界景點作為設計主題，網羅知名建築和海灘勝地，穿上這些服裝提前感受愉快度假氛圍，應該會更有耐心等待疫情過後的旅程到來。

義大利高端潮流品牌MSGM慶祝成立十周年，春夏系列以「Estati d’animo」（夏季的心神狀態）為靈感，透過服裝展現青春與活力，繼續堅持期待未來、探索快樂的創意方針。同時追本溯源，推出多款以義大利知名景點為主題的男裝T-Shirt，像是米蘭大教堂、佛羅倫斯老橋等，並透過鮮艷又充滿童趣的筆觸搭配以動物擬人化的設定，超級可愛有趣。