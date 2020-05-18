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動物遊客陪你逛米蘭大教堂 特殊時期先用T恤環遊世界！
今年整個上半年因為新冠肺炎疫情影響，出國旅遊計畫紛紛被迫取消，相信很多人因此都悶壞了！剛好今年春夏許多品牌都以世界景點作為設計主題，網羅知名建築和海灘勝地，穿上這些服裝提前感受愉快度假氛圍，應該會更有耐心等待疫情過後的旅程到來。
義大利高端潮流品牌MSGM慶祝成立十周年，春夏系列以「Estati d’animo」（夏季的心神狀態）為靈感，透過服裝展現青春與活力，繼續堅持期待未來、探索快樂的創意方針。同時追本溯源，推出多款以義大利知名景點為主題的男裝T-Shirt，像是米蘭大教堂、佛羅倫斯老橋等，並透過鮮艷又充滿童趣的筆觸搭配以動物擬人化的設定，超級可愛有趣。
英國設計師品牌Paul Smith則是把墨爾本布萊頓海灘（Brighton Beach）彩虹小屋作為T-Shirt印花，標誌性的房子和戰藍天空、飛翔的海鷗，讓人彷彿瞬間到了海邊一樣。而向來喜歡用旅行所見的實景照片當成服裝主題的Agnès女士，也在品牌春夏系列中帶來了法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致。並特別選用棉麻等天然舒適的材質推出洋裝、上衣等，讓視覺和觸覺都有夏日的清新舒暢感。
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