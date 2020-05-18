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動物遊客陪你逛米蘭大教堂 特殊時期先用T恤環遊世界！

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
agnès b.把法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致印在服裝上。圖／agnès b.提供
agnès b.把法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致印在服裝上。圖／agnès b.提供

今年整個上半年因為新冠肺炎疫情影響，出國旅遊計畫紛紛被迫取消，相信很多人因此都悶壞了！剛好今年春夏許多品牌都以世界景點作為設計主題，網羅知名建築和海灘勝地，穿上這些服裝提前感受愉快度假氛圍，應該會更有耐心等待疫情過後的旅程到來。

義大利高端潮流品牌MSGM慶祝成立十周年，春夏系列以「Estati d’animo」（夏季的心神狀態）為靈感，透過服裝展現青春與活力，繼續堅持期待未來、探索快樂的創意方針。同時追本溯源，推出多款以義大利知名景點為主題的男裝T-Shirt，像是米蘭大教堂、佛羅倫斯老橋等，並透過鮮艷又充滿童趣的筆觸搭配以動物擬人化的設定，超級可愛有趣。

英國設計師品牌Paul Smith則是把墨爾本布萊頓海灘（Brighton Beach）彩虹小屋作為T-Shirt印花，標誌性的房子和戰藍天空、飛翔的海鷗，讓人彷彿瞬間到了海邊一樣。而向來喜歡用旅行所見的實景照片當成服裝主題的Agnès女士，也在品牌春夏系列中帶來了法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致。並特別選用棉麻等天然舒適的材質推出洋裝、上衣等，讓視覺和觸覺都有夏日的清新舒暢感。

墨爾本布萊頓海灘彩虹小屋。圖／Paul Smith提供
墨爾本布萊頓海灘彩虹小屋。圖／Paul Smith提供
今年春夏許多品牌都以世界景點作為設計主題，網羅知名建築和海灘勝地，穿上這些服裝提前感受愉快度假氛圍。圖／Paul Smith提供
今年春夏許多品牌都以世界景點作為設計主題，網羅知名建築和海灘勝地，穿上這些服裝提前感受愉快度假氛圍。圖／Paul Smith提供
agnès b.把法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致印在服裝上。圖／agnès b.提供
agnès b.把法國南部臨海的比奧（Biot）小村莊的街道、城牆與海洋景致印在服裝上。圖／agnès b.提供
南法比奧的拱廊廣場。圖／agnès b.提供
南法比奧的拱廊廣場。圖／agnès b.提供
米蘭大教堂。圖／MSGM提供
米蘭大教堂。圖／MSGM提供
佛羅倫斯老橋印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
佛羅倫斯老橋印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
米蘭大教堂印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
米蘭大教堂印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
里米尼海灘。圖／MSGM提供
里米尼海灘。圖／MSGM提供
布萊頓海灘印花短袖上衣，5,800元。圖／Paul Smith提供
布萊頓海灘印花短袖上衣，5,800元。圖／Paul Smith提供
里米尼印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
里米尼印花白色短袖上衣，7,300元。圖／MSGM提供
佛羅倫斯老橋。圖／MSGM提供
佛羅倫斯老橋。圖／MSGM提供

品牌 義大利 疫情

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