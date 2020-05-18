快訊

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

直播／我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年將辦第一屆梨山雲端上婚禮 藝人驚呼：仙炸了

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
參山國家風景區管理處將在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，堪稱雲端上的婚禮。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處將在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，堪稱雲端上的婚禮。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處將在今年9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，號稱是雲端上的婚禮，讓12對佳偶的愛情在群山環繞下，得到眾神的祝福與見證。

中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰系列活動5月開跑，日前在梨山賓館前舉辦高山感恩祈福音樂會、復刻金馬號865公車與當年救國團經典自強活動中橫健行隊外，再推出第一屆梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮，即日起開放12對海內外新人報名，報名時間至7月9日止。

這次活動邀請新婚藝人班傑和太太Cindy，為這次雲端上的婚禮拍攝婚紗宣傳與影片，在耶穌堂許下愛的誓約，現場充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，壯觀雲海盡在眼前，讓班傑說：「這裡真的仙炸了！」

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年中橫觀光60系列活動的重要任務，期待能藉由舉辦全國海拔最高的雲端上的婚禮，打造指標性的觀光活動。目前已成功吸引不少的知名品牌共同行銷合作，包含百年喜餅老店舊振南、瑞穗天合酒店、AMOR愛情來了婚紗攝影及知名婚紗CH Wedding等，一起準備豐富的結婚賀禮贈送給新人們，更以梨山美麗風景為背景，為新人留下幸福難忘的婚紗攝影。

每對新人的報名費優惠價9999元，新人除了參加耶穌堂婚禮外，也能體驗3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山茶席、梨山囍事婚紗拍攝、耶穌堂聯合婚禮及幸福午宴等，共創浪漫回憶與滿滿祝福。

預計8月1日前公布12對新人遴選結果，活動詳請與遴選標準可上「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」活動官網（報名連結：http://www.meet-trimnt.com.tw/wedding.html）或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

參山國家風景區管理處將在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，堪稱雲端上的婚禮。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處將在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，堪稱雲端上的婚禮。圖／參山處提供

婚禮 婚紗 中橫

延伸閱讀

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

32歲領隊攀登雪山東峰線 疑身體不適倒臥步道不治

中橫梨山段樹木遭斷頭 公路總局：危及安全

中橫健行 經典重現 還有2梯快報名

相關新聞

「康華大飯店」暫停住宿、自助餐 最快6月恢復

受到疫情影響，全台多處飯店、餐廳暫時停業或是減少住房、部份餐飲服務，藉此度過難關。位於台北的「康華大飯店」，近期也傳出「...

動物遊客陪你逛米蘭大教堂 特殊時期先用T恤環遊世界！

今年整個上半年因為新冠肺炎疫情影響，出國旅遊計畫紛紛被迫取消，相信很多人因此都悶壞了！剛好今年春夏許多品牌都以世界景點作...

今年將辦第一屆梨山雲端上婚禮 藝人驚呼：仙炸了

交通部觀光局參山國家風景區管理處將在今年9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，號稱...

蕭敬騰駐唱2年！板橋「天秤座民歌西餐廳」5月20日停業

喜愛音樂餐廳的民眾，又將少一處聽歌的好地方！位於板橋，歌手「蕭敬騰」過去所發跡的音樂餐廳「天秤座民歌西餐廳（板橋店）」，...

Instagram瘋傳「#ShotonFaceTime」連Gigi Hadid都在玩

最近在IG上你可能會發現這個新的熱門關鍵字「#ShotonFaceTime」，包括Gigi Hadid、Bella Ha...

限時3天！壽司郎「極上鮪魚大腹」40元 全台都吃得到

喜歡吃鮪魚壽司嗎？來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，自5月22日起在「全台門市」推出「極上鮪魚大腹40元」的優惠方案，限時只...

拍賣會創新形式造話題 蘇富比匿名制、佳士得全球接力

全球防疫造就線上經濟加速崛起，加上消費心態趨保守，具有一定保值力的作品價值更得彰顯。國際拍賣行看好線上拍賣市場，紛紛把握...

在谷關隘口穿越 賞美學伴美食

日本知名飯店品牌星野集團以頂級奢華聞名，去年旗下的溫泉度假品牌虹夕諾雅HOSHINOYA進駐台中谷關，結合當地自然美景，打造出精緻的旅宿饗宴。

MUME一星主廚林泉 盤中揮灑台灣魂

採訪／錢欽青、陳昭妤

全球第1罐！富含「氫」的氣泡水 0卡又無糖

近年來，具有清爽口感的氣泡水，已成為許多民眾補水解渴的新選擇。近期「歐心Oceanus」為創造市場獨特性，將混氫技術應用...

牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

具有異國用餐情調的「傑克兄弟牛排館」，即日起推出美國紐約客牛排的「免費升級加大」優惠方案，另外還有紐約客牛排搭配大蒜奶油...

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

自去年首度推出「單點日本料理吃到飽」的「狗一下居酒食堂」，今年再度推出吃到飽方案，包括炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、炙燒...

熱門新聞

一張圖看一周天氣 鋒面來襲到周末都大雨周四後雨更大

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

七縣市有大雷雨要來了 民眾請留意

梅雨明起下到周日 周四後雨勢更大

牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。