今年將辦第一屆梨山雲端上婚禮 藝人驚呼：仙炸了

交通部觀光局參山國家風景區管理處將在今年9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，號稱是雲端上的婚禮，讓12對佳偶的愛情在群山環繞下，得到眾神的祝福與見證。

中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰系列活動5月開跑，日前在梨山賓館前舉辦高山感恩祈福音樂會、復刻金馬號865公車與當年救國團經典自強活動中橫健行隊外，再推出第一屆梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮，即日起開放12對海內外新人報名，報名時間至7月9日止。

這次活動邀請新婚藝人班傑和太太Cindy，為這次雲端上的婚禮拍攝婚紗宣傳與影片，在耶穌堂許下愛的誓約，現場充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，壯觀雲海盡在眼前，讓班傑說：「這裡真的仙炸了！」

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年中橫觀光60系列活動的重要任務，期待能藉由舉辦全國海拔最高的雲端上的婚禮，打造指標性的觀光活動。目前已成功吸引不少的知名品牌共同行銷合作，包含百年喜餅老店舊振南、瑞穗天合酒店、AMOR愛情來了婚紗攝影及知名婚紗CH Wedding等，一起準備豐富的結婚賀禮贈送給新人們，更以梨山美麗風景為背景，為新人留下幸福難忘的婚紗攝影。

每對新人的報名費優惠價9999元，新人除了參加耶穌堂婚禮外，也能體驗3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山茶席、梨山囍事婚紗拍攝、耶穌堂聯合婚禮及幸福午宴等，共創浪漫回憶與滿滿祝福。