蕭敬騰駐唱2年！板橋「天秤座民歌西餐廳」5月20日停業

喜愛音樂餐廳的民眾，又將少一處聽歌的好地方！位於板橋，歌手「蕭敬騰」過去所發跡的音樂餐廳「天秤座民歌西餐廳（板橋店）」，因租約到期因素，將於5月20日結束營業。隨著消息一出，令許多民眾感到不捨。

台灣民歌時期，掀起一波「自彈自唱」的音樂風潮。能夠一邊用餐、一邊欣賞歌手表演的民歌餐廳，是許多五、六年級生約會、用餐的好去處；更是不少表演愛好者展現自我、累積實力的起點。包括木船、吉普賽、木吉他等店，都是當年極具代表性的民歌餐廳，陪伴不少人度過青春回憶。