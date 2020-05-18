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蕭敬騰駐唱2年！板橋「天秤座民歌西餐廳」5月20日停業
喜愛音樂餐廳的民眾，又將少一處聽歌的好地方！位於板橋，歌手「蕭敬騰」過去所發跡的音樂餐廳「天秤座民歌西餐廳（板橋店）」，因租約到期因素，將於5月20日結束營業。隨著消息一出，令許多民眾感到不捨。
台灣民歌時期，掀起一波「自彈自唱」的音樂風潮。能夠一邊用餐、一邊欣賞歌手表演的民歌餐廳，是許多五、六年級生約會、用餐的好去處；更是不少表演愛好者展現自我、累積實力的起點。包括木船、吉普賽、木吉他等店，都是當年極具代表性的民歌餐廳，陪伴不少人度過青春回憶。
成立於1991年的「天秤座民歌西餐廳」，最初自板橋北門街上起家，提供有牛排、豬排等西式餐點，還有民歌駐唱表演的服務。隨著觸角向外延伸，後又開設有板橋店。歷經時代轉變，板橋店至今仍有不少歌手駐唱表演，其中「蕭敬騰」過去也曾在天秤座駐唱2年，至今仍被津津樂道。而天秤座日前也宣佈，因租約到期因素，將營業至5月20日，將另覓新址營業。
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