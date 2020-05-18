Instagram瘋傳「#ShotonFaceTime」連Gigi Hadid都在玩

最近在IG上你可能會發現這個新的熱門關鍵字「#ShotonFaceTime」，包括Gigi Hadid、Bella Hadid、Cindy Crawford等名模，都分別與專業iPhone攝影師合作，透過FaceTime拍下風格獨特的人像寫真。

許多人先前可能都沒發現，在FaceTime App中進行視訊通話時，可同時拍下FaceTime 原況照片來擷取與親友的對話時刻（不適用於部分國家或地區）。原況照片會記錄按下快門前後1.5秒的包含聲音的動態，不僅記錄下的內容更完整，也讓後製選擇更有彈性。透過iPhone 11系列「原深感測鏡頭」中擁有ƒ/2.2光圈、1,200萬像素的前置鏡頭，也更容易拍出令人滿意的照片。

在疫情期間，世界各地無法外出工作的攝影師也透過使用「FaceTime原況照片」拍下一系列作品。其中，香港攝影師兼美術指導Elaine Li近期即透過這個方式為身處於香港、東京、里斯本、烏克蘭的模特兒拍下系列照片，也不藏私分享了以下用FaceTime拍攝的小訣竅給大家。

在開始拍攝前，最基本但許多人常忘記的是，要先確認拍攝的地方有良好的網路訊號。要被拍攝的朋友，可先拍下家中（或場景）的樣子，讓攝影師可以事先設計角度。留意光線照射進畫面的角度，避免高反差或背光，找個光線自然而平均的場景最適合；若在家中拍攝，鏡面、盆栽、食物都是好用的道具，增加生活感，同時避免不夠美觀的背景。

要造就成功的寫真，需要被攝者的主動參與。攝影師提出pose、放置鏡頭的擺位等意見後，被攝者需要尋找最美的角度，可試試側面或「三七面」，如果想要嘗試更多肢體動作，也可架上腳架使用後置鏡頭拍攝。攝影師也不妨於FaceTime視訊中親自示範動作，讓被攝者模仿。

拍攝時也別忘記FaceTime內建有不同濾鏡，可隨心試用預覽。色調、亮度、對比拍攝後都可微調，但記得修圖不要太過火。如果被拍攝者的膚色較淺，避免在強光下拍攝，光暗對比下容易變成過度曝光的錯覺，此時可借助白色的道具放於被攝者前，讓白平衡自動修正。