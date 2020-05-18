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限時3天！壽司郎「極上鮪魚大腹」40元 全台都吃得到
喜歡吃鮪魚壽司嗎？來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，自5月22日起在「全台門市」推出「極上鮪魚大腹40元」的優惠方案，限時只有3天，讓喜愛鮪魚壽司的民眾，可以趁勢享受親民價。
創業於大阪的壽司郎，在日本已經擁有超過530間店舖，乃是日本三大迴轉壽司品牌之一，也由於業績已經連續九年蟬聯迴轉壽司業冠軍，因此也被稱為「日本迴轉壽司No.1」。2018年，壽司郎首度登台，目前積極在台展店，包括台北、新北、台中、高雄等地都可見到分店蹤跡，店內也提供壽司、炸物、湯品等約130種的選擇，每盤售價40元起。目前壽司郎在台共有16間分店，並將於5月19日開設台北公館門市，5月22日也會再進駐大直美麗華，讓全台門市提昇至18間。
每逢壽司郎開設新店時，多會針對特定商品推出期間限定的開幕優惠，其中油脂豐富的「極上鮪魚大腹」原先只能在新開幕門市才能品嚐得到，但是自5月22日至5月24日期間，全台壽司郎門市都將推出極上鮪魚大腹壽司限時優惠，每份優惠價40元，適合民眾品嚐。
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