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拍賣會創新形式造話題 蘇富比匿名制、佳士得全球接力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的Roy Lichtenstein《裸女與歡悅畫》，估價約3000萬美元。圖／佳士得提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的Roy Lichtenstein《裸女與歡悅畫》，估價約3000萬美元。圖／佳士得提供

全球防疫造就線上經濟加速崛起，加上消費心態趨保守，具有一定保值力的作品價值更得彰顯。國際拍賣行看好線上拍賣市場，紛紛把握時機推出全新型態的拍賣嘗試，營造話題吸引全球買家關注，也為下個世代的拍賣形式嘗試提供全新收藏頂級品的渠道。

蘇富比（Sotheby’s）香港自即日起至5月23日舉辦的「絶密競投：巧奪天工」，以結合私人洽購及拍賣之的嶄新方式進行，兼顧拍賣的優競標趣味和私人洽購的隱密性。該場拍賣只接受客戶以書面委託進行競投，一但出價被超越，將會收到通知，提醒買家在預設期限前最後出價。所有競投資料及拍賣結果將完全保密，過程還有獨立核數師監察。

「絶密競投：巧奪天工」共提供13件跨收藏領域的的品項上拍，總低估價超過3億5,000萬港元。包括清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶、趙無極1980年作三聯屏、草間彌生早期無限網畫作、張大千金箋潑彩山水、珍罕緬甸天然翡翠珠鑽石項鍊，以及由Dalmore酒廠直送的1973年原桶威士忌。

佳士得（Christie’s）將於7月10日推出的「ONE：現當代全球聯合夜拍」，將透過網路直撥的方式，在香港、巴黎、倫敦、紐約等不同時區的重要拍場輪流接力拍賣一系列印象派及現代藝術、戰後及當代藝術以及設計，在保留盛大夜拍的參與感，也具有線上平台參加競標的便利性。這場拍賣將取代原定於6月22日於紐約舉行的二十世紀藝術晚間拍賣；對台灣買家而言，會是在當日晚八時於香港舉行，緊接著就是佳士得香港春拍的亞洲二十世紀及當代藝術晚拍。

此次拍賣的重頭戲多在壓軸的紐約上拍。畢卡索《阿爾及爾的女人（F 版）》，估價約2500萬美元，是畢卡索在3個月內所創作的一系列共15幅以德拉克羅瓦《阿爾及爾的女人》為靈感來源的作品之一，來歷顯赫。另一件焦點Roy Lichtenstein的大尺幅作品《裸女與歡愉畫》，估價約3000萬美元。領銜香港的則是趙無極巨幅畫作《21.10.63》，估價逾1000萬美元。這三件拍品都是首度上拍。

佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的畢卡索《阿爾及爾的女人（F 版）》，估價約2500萬美元。圖／佳士得提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的畢卡索《阿爾及爾的女人（F 版）》，估價約2500萬美元。圖／佳士得提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的趙無極《01.05.92》。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的趙無極《01.05.92》。圖／蘇富比提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的拉斯查《Annie》，估價約2000萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場推出的拉斯查《Annie》，估價約2000萬美元起。圖／佳士得提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶《大清乾隆年製》款。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶《大清乾隆年製》款。圖／蘇富比提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」香港場領銜的趙無極《21.10.63》，估價約1000萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」香港場領銜的趙無極《21.10.63》，估價約1000萬美元起。圖／佳士得提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出臺靜農「龍坡丈室」舊藏張大千精品《灊霍瑞靄》。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出臺靜農「龍坡丈室」舊藏張大千精品《灊霍瑞靄》。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的趙無極《16.01.80》三聯屏油畫畫布。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的趙無極《16.01.80》三聯屏油畫畫布。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的緬甸天然翡翠珠配鑽石項鍊。圖／蘇富比提供
蘇富比「絶密競投：巧奪天工」專場推出的緬甸天然翡翠珠配鑽石項鍊。圖／蘇富比提供

香港 紐約 畢卡索

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