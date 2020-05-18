拍賣會創新形式造話題 蘇富比匿名制、佳士得全球接力

全球防疫造就線上經濟加速崛起，加上消費心態趨保守，具有一定保值力的作品價值更得彰顯。國際拍賣行看好線上拍賣市場，紛紛把握時機推出全新型態的拍賣嘗試，營造話題吸引全球買家關注，也為下個世代的拍賣形式嘗試提供全新收藏頂級品的渠道。

蘇富比（Sotheby’s）香港自即日起至5月23日舉辦的「絶密競投：巧奪天工」，以結合私人洽購及拍賣之的嶄新方式進行，兼顧拍賣的優競標趣味和私人洽購的隱密性。該場拍賣只接受客戶以書面委託進行競投，一但出價被超越，將會收到通知，提醒買家在預設期限前最後出價。所有競投資料及拍賣結果將完全保密，過程還有獨立核數師監察。

「絶密競投：巧奪天工」共提供13件跨收藏領域的的品項上拍，總低估價超過3億5,000萬港元。包括清乾隆粉青釉淺浮雕五龍圖梅瓶、趙無極1980年作三聯屏、草間彌生早期無限網畫作、張大千金箋潑彩山水、珍罕緬甸天然翡翠珠鑽石項鍊，以及由Dalmore酒廠直送的1973年原桶威士忌。

佳士得（Christie’s）將於7月10日推出的「ONE：現當代全球聯合夜拍」，將透過網路直撥的方式，在香港、巴黎、倫敦、紐約等不同時區的重要拍場輪流接力拍賣一系列印象派及現代藝術、戰後及當代藝術以及設計，在保留盛大夜拍的參與感，也具有線上平台參加競標的便利性。這場拍賣將取代原定於6月22日於紐約舉行的二十世紀藝術晚間拍賣；對台灣買家而言，會是在當日晚八時於香港舉行，緊接著就是佳士得香港春拍的亞洲二十世紀及當代藝術晚拍。