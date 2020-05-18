靜心喝茶 把「將就」調成「講究」
面對疫情與外在紛擾，靜心泡杯功夫好茶、啜飲咖啡細究品味，於忙碌與高壓的生活中偷得浮生半日閒，實乃人生至樂。很多時候生活只需要微調，就能把「將就」過成「講究」。
王德傳推濾掛茶包
王德傳茶莊今夏新上市的「隨行功夫茶」系列茶品，採濾掛式設計的茶包，訴求不需準備茶具，也無須苦練泡茶技巧，輕巧隨身攜帶，只要將滾水控制在250毫升左右的水量去沖泡，等待茶湯滴盡，就可以輕鬆享受一杯好茶。
「隨行功夫茶」第一階段上市共推出六個口味經典茶品，一組五入。同時，王德傳線上通路則獨家販售「隨行功夫茶綜合組」，可一次體驗普洱茶、烏龍茶、花茶、紅茶等多口味茶系滋味。
Nespresso風味咖啡
瑞士咖啡Nespresso今夏以人氣甜點為靈感，推出全新「咖啡大師牛奶特調系列」三款風味咖啡，包括：帶有細緻絲滑的香草馥郁香氣及豐富口感層次的「香草閃電泡芙風味咖啡（Vanilla Éclair）」，第二款「焦糖烤布蕾風味咖啡（Caramel Crème Brûlée）」則是帶有醇厚綿密的焦糖烤布蕾香氣，以及蘊含濃郁誘人的黑巧克力香氣與圓潤平衡的穀物香調，宛如品嚐松露巧克力般的第三款「松露巧克力風味咖啡（Cocoa Truffle）」。
雀巢首推研磨濾掛
雀巢今夏則首次推出研磨濾掛咖啡，共有「雀巢金牌濾掛100%阿拉比卡中烘焙」及「雀巢金牌濾掛100%阿拉比卡深烘焙」二款新品。中烘焙風味清新明亮帶果香甜味，深烘焙酸苦平衡帶濃郁咖啡風味，最後只要以攝氏90度熱水手沖，啜飲一杯濾掛咖啡，就這麼輕鬆容易。
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