拈糖微笑 給自己一份甜點的時間

忙碌的生活步調，讓許多人喜歡藉由品嘗一份小點心的時間，享受生活片刻寧靜。

伯爵茶芒果酥

迎接盛夏，舊振南推出限定「伯爵茶芒果酥」，內餡採用在地愛文芒果，香氣濃郁、甜味十足，還能品嘗到纖細酸甜芒果絲，增添豐富口感層次，搭配揉入伯爵茶葉的酥脆奶香外層，味蕾感受到充滿麥芽果香的伯爵茶香與芒果的清爽香氣所迸出的多重驚喜口感。

珍珠奶茶起司塔

在日本以半熟起司塔聞名的PABLO，今夏以招牌主打的現烤半熟起司塔與台灣在地茶飲品牌春水堂聯名推出限定甜點「珍珠奶茶起司塔」。原味起司塔和烏瓦紅茶結合，再加上全程低溫製作、不含添加物，用樹薯粉做成一粒一粒的「好命珍珠」，自即日起至7月15日限定推出，但因使用春水堂現煮珍珠現做，每日下午2:00才能開始販售，賣完為止。

珍珠奶茶起司塔。 圖／業者提供

爆米花 防疫新口味

台灣爆米花Magi Planet星球工坊今夏推出「薑黃咖哩爆米花」和「奶油香蒜爆米花」二款重口味新品。薑黃咖哩爆米花吃起來像是濃郁的南洋咖哩飯，有著微微辛辣感，以及誘人的金黃色澤與香氣。奶油香蒜爆米花則是撒上天然蒜粉與蒜粒，加入巴西里與紐西蘭乳酪粉提味，一口就能吃到雙倍香濃的蒜味。

薑黃咖哩爆米花和奶油香蒜爆米花。 圖／業者提供

烤長崎蛋糕脆餅

金格食品則有「穀物千層棒」和「烤長崎蛋糕脆餅」二款新品，「穀物千層棒」還是董事長吳如英私藏的零食秘方公開上市，使用100%純度義大利橄欖油、超級食品紅藜麥、低熱量奇亞籽、抗氧化杏仁粉等抗氧化食材，製成輕口感新式餅乾，層層香酥脆口。另外，「烤長崎蛋糕脆餅」則是將品牌經典商品長崎蛋糕，烘烤成酥脆口感。

烤長崎蛋糕脆餅。 圖／業者提供

LT法國布列塔尼餅乾

LT法國布列塔尼餅乾今夏特別引進以法國印象派畫家莫內的「睡蓮池上的拱橋」及雷諾瓦的「煎餅磨坊的舞會」二幅知名畫作，作為餅乾鐵盒設計的餅乾禮盒，可以一邊嚐餅乾、賞名畫，好個愜意悠閒的時光。內含品牌經典的微甜酥塔、原味薄餅、層酥蛋捲，且餅乾吃完後，盒子無論當成擺飾或收納都非常適合。