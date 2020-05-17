吃漢堡免費送啤酒！漢堡王×虎牌啤酒 夏日好消暑

成人限定的優惠！漢堡王與虎牌冰釀啤酒合作，民眾只要至指定門市購買Monster Burger套餐，就可以免費獲得虎牌冰釀啤酒一罐，讓人享受在炎炎夏日中，吃漢堡配啤酒的暢快感受。

漢堡王本季甫推出的Monster Burger系列，內含有兩種肉品擔任主角，再加上生菜、蕃茄、洋蔥等佐料，帶來豐富度與飽足感。而自即日起至6月4日期間，年滿18歲的民眾持身份證件，在指定門市點購Monster Burger套餐，且身上有「紅色」或「藍色」的服裝、配件，就可以免費兌換虎牌冰釀啤酒一罐。適用門市包括敦南、八德、竹科、基隆、光華等26間門市。

除了能夠喝啤酒消暑之外，漢堡王於5月初期也與Kit Kat聯名推出「BK聖代 × KitKat 巧克力」，在聖代冰淇淋上，再灑上KitKat巧克力碎片，讓奶香與巧克力相互交融，帶來香甜又酥脆的品嚐滋味，同時還有聯名款包裝。「BK聖代 × KitKat 巧克力」限時供應至8月31日為止，每杯售價49元，除了微風北車、微風南山、樹林秀泰等3間門市外，全台門市均有供應。

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