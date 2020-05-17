全球第1罐！富含「氫」的氣泡水 0卡又無糖

近年來，具有清爽口感的氣泡水，已成為許多民眾補水解渴的新選擇。近期「歐心Oceanus」為創造市場獨特性，將混氫技術應用於氣泡水中，推出號稱全球第一瓶富含「氫氣」的氣泡水，在解渴之餘，還能達到促進新陳代謝的效果。

「氫水」過去在日本曾經引發過討論話題，更因名人加持而大大提昇知名度。此次推出氫氣氣泡水的歐心指出，氫分子具有高滲透力，本身也有很強的氧化還原作用。然而，氫在一般大氣狀況下能溶於水的比例低於2%，也因此大大增加了含氫氣泡水的技術難度。

本次所推出的歐心Oceanus氣泡氫水，運用集團母企業「光騰國際科技公司」的技術研發，運用「混氫技術」，打造出0.8～1.6ppm的氣泡氫水，氧化還原負電位為-400mv。同時，氣泡水具有0卡、無糖的成份，不會對身體造成負擔，細緻的氣泡，清爽而不刺激，可促進人體新陳代謝，也能幫助運動後恢復。業者也指出，只要開瓶後40分鐘內飲用完畢，都能確保氣泡水中的有效含氫量。每箱24罐裝，定價1,080元。