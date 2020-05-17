牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

具有異國用餐情調的「傑克兄弟牛排館」，即日起推出美國紐約客牛排的「免費升級加大」優惠方案，另外還有紐約客牛排搭配大蒜奶油蝦的套餐組合。主打直火燒烤料理的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，亦推出波士頓龍蝦加購優惠，以低於4折的折扣，讓民眾輕鬆享受海陸大餐。至於「旺盛苑和牛燒肉」推出和牛牛排與多款新菜，滿足民眾大口吃肉的食慾。

以頂級和牛燒肉為主的「旺盛苑和牛燒肉」，本次共新推出翼板牛排、旺盛苑牛排、赤肉牛排、腹肉牛排等4款日本A5和牛牛排，讓民眾可依照個人喜好的油脂與口感做選擇，每份2,880元。另外店內也依照夏季時令，推出一品超甜美、日本和牛生牛肉等多款新品料理。

「一品超甜美」選用北海道海膽、干貝搭配和牛生肉，帶來3種不同層次的甘甜，每份780元。「日本和牛生牛肉」則是將和牛肉搭配特製醬汁，提昇整體滋味，每份1,100元。現點現切、搭配特製醬汁、蘿蔔泥的「和牛炙燒」，以及味噌牛肚、特選橫隔膜角切、特選澳洲和牛角切拼盤等菜色，亦都是本季新選擇。

主打「新鮮冷藏美國香甜穀飼牛肉」的傑克兄弟牛排館，目前在台共有4間門市，店內使用USDA PRIME或CHOICE等級的新鮮冷藏牛肉擔任主角，推出多款牛排套餐。其中「美國紐約客」的口感富有嚼勁，又帶著適量油脂香氣，是許多美食行家的最愛。

即日起至6月30日期間，民眾至傑克兄弟牛排館點選紐約客牛排11盎司，即可免費升級成12盎司，每份990元。還有同步推出的「紐約客牛排6盎司與大蒜奶油蝦及時蔬組合」，藉由牛排與鮮蝦的組合，呈現適合夏日品嚐的經典海陸饗宴，每份690元。店內消費滿千元，還可獲贈百元消費券。

獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，店內以百萬級的Grillworks烤爐坐鎮，推出一系列原木燒烤料理。包括有澳洲菲力牛排、澳洲和牛牛小排、本地豬肋眼上蓋、美國德州頂級肋眼牛排，或是美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排、日本A4熊本和牛菲力牛排等不同肉品選擇，還有多款海魚、鮮蝦貝類。