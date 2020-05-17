快訊

府被駭是政治版陳冠希事件？ 賴清德守穩尊蔡低調應對

今年2月剛上任 大陸駐以色列大使陳屍官邸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
旺盛苑和牛燒肉新推出翼板牛排、旺盛苑牛排、赤肉牛排等4款日本A5和牛牛排。圖／旺盛苑和牛燒肉提供
旺盛苑和牛燒肉新推出翼板牛排、旺盛苑牛排、赤肉牛排等4款日本A5和牛牛排。圖／旺盛苑和牛燒肉提供

具有異國用餐情調的「傑克兄弟牛排館」，即日起推出美國紐約客牛排的「免費升級加大」優惠方案，另外還有紐約客牛排搭配大蒜奶油蝦的套餐組合。主打直火燒烤料理的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，亦推出波士頓龍蝦加購優惠，以低於4折的折扣，讓民眾輕鬆享受海陸大餐。至於「旺盛苑和牛燒肉」推出和牛牛排與多款新菜，滿足民眾大口吃肉的食慾。

以頂級和牛燒肉為主的「旺盛苑和牛燒肉」，本次共新推出翼板牛排、旺盛苑牛排、赤肉牛排、腹肉牛排等4款日本A5和牛牛排，讓民眾可依照個人喜好的油脂與口感做選擇，每份2,880元。另外店內也依照夏季時令，推出一品超甜美、日本和牛生牛肉等多款新品料理。

「一品超甜美」選用北海道海膽、干貝搭配和牛生肉，帶來3種不同層次的甘甜，每份780元。「日本和牛生牛肉」則是將和牛肉搭配特製醬汁，提昇整體滋味，每份1,100元。現點現切、搭配特製醬汁、蘿蔔泥的「和牛炙燒」，以及味噌牛肚、特選橫隔膜角切、特選澳洲和牛角切拼盤等菜色，亦都是本季新選擇。

主打「新鮮冷藏美國香甜穀飼牛肉」的傑克兄弟牛排館，目前在台共有4間門市，店內使用USDA PRIME或CHOICE等級的新鮮冷藏牛肉擔任主角，推出多款牛排套餐。其中「美國紐約客」的口感富有嚼勁，又帶著適量油脂香氣，是許多美食行家的最愛。

即日起至6月30日期間，民眾至傑克兄弟牛排館點選紐約客牛排11盎司，即可免費升級成12盎司，每份990元。還有同步推出的「紐約客牛排6盎司與大蒜奶油蝦及時蔬組合」，藉由牛排與鮮蝦的組合，呈現適合夏日品嚐的經典海陸饗宴，每份690元。店內消費滿千元，還可獲贈百元消費券。

獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，店內以百萬級的Grillworks烤爐坐鎮，推出一系列原木燒烤料理。包括有澳洲菲力牛排、澳洲和牛牛小排、本地豬肋眼上蓋、美國德州頂級肋眼牛排，或是美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排、日本A4熊本和牛菲力牛排等不同肉品選擇，還有多款海魚、鮮蝦貝類。

生長於北美洲的波士頓龍蝦，在五、六月正值盛產。即日起至6月10日期間，民眾凡點購WILDWOOD單點菜單中980元起的排餐主菜或現流海鮮，即可享「波士頓龍蝦」580元的優惠加購價，點2份即可加點2份，讓民眾可以品嚐到龍蝦肉經直火燒烤後的鮮甜。

傑克兄弟牛排館推出紐約客牛排免費升級方案。圖／傑克兄弟牛排館提供
傑克兄弟牛排館推出紐約客牛排免費升級方案。圖／傑克兄弟牛排館提供
WILDWOOD推出「波士頓龍蝦」580元的加價購優惠。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD推出「波士頓龍蝦」580元的加價購優惠。圖／WILDWOOD提供

日本和牛

延伸閱讀

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

吃平價牛排見正確吃法介紹 內行網友解釋原因

花上千元買和牛回家首煎失敗 老饕分享美味料理秘訣

老乾杯999元A5和牛便當 「這2點」掀網熱議

相關新聞

牛排免費加大、龍蝦4折！3間餐廳讓人好想大口吃肉

具有異國用餐情調的「傑克兄弟牛排館」，即日起推出美國紐約客牛排的「免費升級加大」優惠方案，另外還有紐約客牛排搭配大蒜奶油...

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

自去年首度推出「單點日本料理吃到飽」的「狗一下居酒食堂」，今年再度推出吃到飽方案，包括炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、炙燒...

粉紅盒配可愛編織 Za新蜜粉幫你一次搞定4種修飾色

隨著潮濕燜熱的夏天腳步越來越接近，臉上的妝感也希望能越薄透越好，如何打造「明亮偽素顏」絕對是很多人夏天的妝容課題。今年Z...

輕巧又強悍 LG gram軍規級商務筆電17吋螢幕僅1.35公斤

以超輕機身、通過7項軍規標準超耐用而受到眾多消費者關注的LG gram筆電系列，看準遠距工作、行動辦公趨勢越來越普及，消...

所有人都能免費用 Google Meet視訊會議服務還能自動上字幕

因為疫情使得許多行業都產生了巨變，「一起工作」有了全新的定義，不只是一般的工作會議，在疫情期間連醫生會診、財務顧問會議、...

百貨展開復甦之路 「520加碼潮」要掀開消費悶鍋

「Jolin（九零）來了！」台灣迎來連續9天零確診、國內無本土病例34天，持續加0好消息不斷，讓社交行為逐漸恢復日常軌道...

Louis Erard聯手設計師Silberstein 撞色表面太療癒

成立於1929年的瑞士製表品牌Louis Erard雖然並非頂級的瑞士鐘表品牌，但以其合理價位與古典設計，始終站穩一席之...

上半年最優惠！「博客來2020曬書節」全面1折起

書迷集合！博客來上半年度最優惠的書展活動「2020曬書節」、「電子書滑書季」即日起至7月28日開跑，主打語言學習、文學小...

根本外星創意 MB&F Urwerk科技風時計 航向浩瀚蒼穹

雖然星際大戰第九部曲、也是最終章的「天行者的崛起」在去年年底上映，為這部長達42年的宇宙長征畫下了重點，但人們的無窮空想...

LEGO樂高讓「西遊記」更好玩！首推華人經典小說主題「Monkie Kid悟空小俠」系列

LEGO樂高曾將許多經典故事、卡通搬進令人著迷的樂高世界，並持續打造自有IP，繼2011年推出以日本忍者文化為主題的NI...

史上第一！設計師汪俐伶 成為首個進駐麗晶精品的台灣設計師品牌

設計師汪俐伶的第一家實體店鋪「WANGLILING品牌專賣店」於5月15日開幕，也成為首個入主麗晶精品的台灣設計師品牌，...

根本是整形！髮型師曝光「眉上瀏海」對比照，網友嚇傻

許多女人都希望自己「小臉」，但想要小臉不用去動刀整型，有時換個髮型就可以，有日本髮型師在個人IG上，公布一系列正妹剪髮的...

熱門新聞

電費紓困登錄讓1911接到手軟 台電：詐騙又來亂

今年梅雨季最強最久的鋒面 吳德榮：持續影響至26日

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

梅雨滯留鋒要來了！ 鄭明典：降雨顯著還不到嚇死人程度

殺破狼周運勢／雙子職場生活一團亂 天蠍當心爛桃花

熱帶氣旋快速成長 吳聖宇：將成梅雨鋒面水氣來源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。