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88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝
自去年首度推出「單點日本料理吃到飽」的「狗一下居酒食堂」，今年再度推出吃到飽方案，包括炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、炙燒明太子鮭魚握等壽司，以及廣島炸牡蠣、安哥斯黑牛火鍋等超過70道料理，通通都是無限供應。身份證字號含「5、2、0」任一碼，或是姓名有「佳、玲」同音者，免費再贈送「和牛大炙燒」。
「狗一下居酒食堂」隸屬於馬辣集團旗下，與馬辣、問鼎、哞哞屋等餐廳為姊妹品牌，店內供應單點式的壽司、炸物、串燒、鍋屋等多款日式料理。其中連基礎的握壽司米飯，也是全程以手工製作，不以機器代勞，藉此提供原汁原味的和食體驗。
去年暑假時，狗一下忠孝店首度推出吃到飽模式。今年自即日起，再度於公館、忠孝、西門等3間門市，聯合推出吃到飽方案，提供鮮魚10切、鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒干貝握、炙燒明太子鮭魚握、鮮蝦蘆筍手捲、美國Choice嫩牛肋串燒、安格斯黑牛火鍋、照燒雞腿、和牛生牛肉、安格斯沙朗牛排、廣島炸牡蠣等超過70款的料理（西門77款，公館、忠孝88款），每人988元，每日每店限量20組名額。
享用吃到飽方案的民眾，身份證字號含有「5、2、0」或姓名有「佳、玲」同音字者，全桌成人皆可各再贈價值120元的「和牛大炙燒」，一次吃到美國SRF極黑和牛、鵝肝與法國黑松露結合的滋味。另外針對單點顧客，即日起至6月15日期間，消費滿400元以上，即可享「毛毛蟲壽司買1送1」的優惠活動。此款壽司是將醋飯與海苔包裹時蔬、玉子燒之後，外層再裹上肉片的浮誇系料理，共有鮭魚或是和牛口味可供選擇，每份320元。
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