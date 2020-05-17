粉紅盒配可愛編織 Za新蜜粉幫你一次搞定4種修飾色

隨著潮濕燜熱的夏天腳步越來越接近，臉上的妝感也希望能越薄透越好，如何打造「明亮偽素顏」絕對是很多人夏天的妝容課題。今年Za才剛為旗下開架銷售第一名的「美白防曬霜」家族增添綠、紫、粉校色新成員，接著又即將在六月推出同樣概念的「絢色亮顏編織蜜粉餅」，把綠、紫、粉、白4種色調組合在一盒裡，首創校色+定妝蜜粉一次搞定的妝效，能夠輕鬆完成透亮底妝，方便又貼心！

「絢色亮顏編織蜜粉餅」完美濃縮「美白防曬霜」家族4色校色功能，用獨家4色編織技術，把提亮膚色的白、增加紅潤光澤感的粉、修飾蠟黃暗沉的紫和修飾泛紅肌膚的綠都網羅在同一塊蜜粉上，上完妝自然潤色，同時也可以修飾毛孔、暗沉、膚色不均等肌膚瑕疵問題。還添加維他命E、膠原蛋白修護成分保濕潤澤不卡粉，更搭配「持妝小磁鐵」特殊磁力科技，讓蜜粉餅中的特殊油脂成分能與底妝中的油性成分互相吸引，牢牢吸附底妝延長持妝時間。如果配合「美白防曬霜」產品使用，簡單就能打造微霧光澤肌。