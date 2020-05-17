輕巧又強悍 LG gram軍規級商務筆電17吋螢幕僅1.35公斤

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LG gram延續大螢幕、大電量及輕機身特色，推出搭載最新第10代Intel處理器的新機種。圖／LG提供
LG gram延續大螢幕、大電量及輕機身特色，推出搭載最新第10代Intel處理器的新機種。圖／LG提供

以超輕機身、通過7項軍規標準超耐用而受到眾多消費者關注的LG gram筆電系列，看準遠距工作、行動辦公趨勢越來越普及，消費者對商務型筆電需求日益劇增的趨勢，宣布今年再推出搭載最新第10代Intel處理器的新機種，共推出14、15、17 吋共7種規格型號，為行動商務工作者提供高效行動力與續航力。

2020年LG gram全系列延續大螢幕、大電量及輕機身特色，並升級第10代Intel Core處理器搭配Iris Plus顯示晶片，配備最高達80Wh的大容量電池，全機身採用航太科技材質鎂合金，並通過MIL-STD-810G軍規7項測試，包含衝擊、低壓、高溫低溫、沙塵、震動及鹽霧測試，在任何嚴峻工作環境都能順暢運作。

其中17吋機型配備2K WQXGA IPS顯示器，搭配營造沉浸式感受的DTS:X Ultra 3D立體環繞音效，輕鬆帶給消費者耀眼奪目的真實色彩及身歷其境的聽覺饗宴。且17吋機種就像傳統15.6吋筆電機身一樣大，且重量僅1,350克，16：10的螢幕比例，超寬廣視野更讓畫面、細節一目了然。

LG gram 14吋機種，建議售價39,900元起；15吋機種，建議售價41,900元起；17吋機種，建議售價54,900元起。

LG gram以15.6吋機身搭配17吋大螢幕，且重量僅1,350 克。圖／LG提供
LG gram以15.6吋機身搭配17吋大螢幕，且重量僅1,350 克。圖／LG提供
LG gram推出14、15、17吋共7種規格型號，滿足不同消費者需求。圖／LG提供
LG gram推出14、15、17吋共7種規格型號，滿足不同消費者需求。圖／LG提供

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