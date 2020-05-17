所有人都能免費用 Google Meet視訊會議服務還能上字幕

因為疫情使得許多行業都產生了巨變，「一起工作」有了全新的定義，不只是一般的工作會議，在疫情期間連醫生會診、財務顧問會議、讀書會、運動訓練課程和慶生聚會等其實都可以透過網路來完成。

Google旗下的視訊會議服務Google Meet，從3月起開放所有G Suite和G Suite教育版使用者免費使用進階功能後，發現使用Google Meet舉行的每日視訊會議總長高達30億分鐘，是原先的30倍之多。在過去的一個月內，每日更有約300萬名新使用者開始使用Google Meet。

2週前，Google更宣布開放所有人免費使用這項服務，不只能用電子郵件地址免費註冊使用Google Meet，如果你原本就是使用Gmail，現在從左側的功能欄即可直接看到Google Meet新功能。只要點擊「發起會議」就能開啟安全無虞的專屬會議視窗，供用戶加入及分享給其他使用者參與；或是輸入會議代碼即可輕鬆加入其他人分享的會議，也可以直接在Google日曆中排定視訊會議時間，同時邀請其他使用者加入。等於是任何人都能使用Meet，透過簡便的會議排程和螢幕畫面分享功能、即時字幕，以及可按照個人偏好調整顯示介面。「圖塊檢視模式」現在最多還能一次顯示16位與會者，更輕易拉近與會者距離，讓團隊會議更有效率。