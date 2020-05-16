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百貨展開復甦之路 「520加碼潮」要掀開消費悶鍋

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO將加碼「520優惠」，針對App會員發放「520元折價券」兩張。本報資料照片
SOGO將加碼「520優惠」，針對App會員發放「520元折價券」兩張。本報資料照片

「Jolin（九零）來了！」台灣迎來連續9天零確診、國內無本土病例34天，持續加0好消息不斷，讓社交行為逐漸恢復日常軌道，對比之前人流、業績乾旱期的百貨來說，零確診就是最佳及時雨，也讓百貨得以展開復甦之路。為了補今年業績缺口，520將有一波加碼檔期，受觀光客減少衝擊的台北101，也將在6月針對會員展開專屬回饋吸引主顧客回流、強攻本地客。

持續加0，社交行為逐漸恢復正常，街頭人潮的表情也明顯輕鬆愉悅。記者余承翰╱攝影
持續加0，社交行為逐漸恢復正常，街頭人潮的表情也明顯輕鬆愉悅。記者余承翰╱攝影

台灣雖然沒有出現像國外的報復性爆買潮，但近來百貨、購物中心精品買氣明顯反彈。雖然疫情期間，精品算是頂住、衝擊相對少的業態，但仍受到高端客層避免風險不敢出門，讓商場出現高客單缺口，而中產階級受到無薪假、減薪等消息影響，對未來有不確定因素，也呈現中產階級少買的現象。現在社交行為漸漸展開，百貨業者觀察，高端客層需要新包款、新服飾去滿足他們的社交場域，日子漸漸恢復日常，也就產生精緻行頭的需求。

以信義商圈百貨來看，精品在3月掉1成、4月衰退近2成來到谷底，5月隨著疫情趨緩逐步回穩，加上目前正值精品換季Sale、折扣誘因吸客，5月至今成長超過1成，相較前兩個月精品反彈力道明顯。新光三越A9店長孫紹堃指出，A9精品因展開換季折扣，加上今年有不少品牌加碼滿額優惠衝刺業績，帶動5月至今Burberry、Saint Laurent業績翻倍成長。

SOGO復興館在疫情期間人流少2成，所幸在4月下旬展開母親節檔期時，接連傳來零確診助攻，加上無法出國，讓貴婦、貴公子主力消費放在台灣，高端珠寶、精品買氣在此刻爆發。SOGO復興館國際精品課經理許正照指出，對館內愛馬仕、香奈兒、LV等指標精品來說，就算疫情期間業績也幾乎無影響，為「強者恆強」代表。加上5月GUCCI進駐，精品間產生互相帶客效益，至今精品仍較去年有1成成長。

過去母親節後為百貨淡季，隨著疫情趨緩，百貨進入後疫情時代，看好悶了許久的全民消費力將爆發，百貨將推出一波520優惠檔期，像是桃園台茂購物中心5月20日開始連續五天將針對10萬名會員發送150元App會員購物金，零門檻可十足抵用；大江購物中心5月24日前針對App會員發放折價券，指定店櫃消費滿999元可現抵100元。據了解，SOGO也將針對App會員，發放「520元」折價券兩張。

疫情受觀光客業績斷炊明顯的台北101購物中心，也觀察到人潮明顯有回來，以人潮指標的美食街來說，以前是人潮滿到溢出來，現在尖峰時段已接近滿位水平。為了激發疫情期間沒出門的主力客回流，台北101將在6月4日起針對30幾萬的會員推專屬優惠，使用101 PAY全館單筆滿3千送1,200點（相當於300元購物金），聯名卡友則有每滿3萬送1,500元的5％回饋基本盤。

台北101購物中心6月將針對會員推出專屬回饋。圖／台北101提供
台北101購物中心6月將針對會員推出專屬回饋。圖／台北101提供

疫情 台北101 520

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