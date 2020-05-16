Louis Erard聯手設計師Silberstein 撞色表面太療癒

成立於1929年的瑞士製表品牌Louis Erard雖然並非頂級的瑞士鐘表品牌，但以其合理價位與古典設計，始終站穩一席之地。日前品牌發表了與獨立設計師Alain Silberstein的最新聯名表款，將Alain Silberstein熱愛的包浩斯三原色紅、黃、藍加入表面設計，活潑而動感。

如何欣賞這枚腕表？一根幾乎等同表面尺寸約4公分的超大型藍色指針在表面上指示了分鐘，表面上下兩個小表盤（sub-dial）則分別代表了時鐘與秒鐘，同時指針也換著搶眼的紅色三角形與俏皮的黃色蛇行指針，透過顏色與線條形體的不規則、不對稱，營造俏皮氛圍，同時表面更屬規範式表面（Regulateur）形式，別富設計趣味。