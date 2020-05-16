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Louis Erard聯手設計師Silberstein 撞色表面太療癒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
包含時間顯示、星期日期顯示與計時碼表功能的La Sportive Limited腕表，並有鈦金屬與青銅表殼。圖／Louis Erard提供。
包含時間顯示、星期日期顯示與計時碼表功能的La Sportive Limited腕表，並有鈦金屬與青銅表殼。圖／Louis Erard提供。

成立於1929年的瑞士製表品牌Louis Erard雖然並非頂級的瑞士鐘表品牌，但以其合理價位與古典設計，始終站穩一席之地。日前品牌發表了與獨立設計師Alain Silberstein的最新聯名表款，將Alain Silberstein熱愛的包浩斯三原色紅、黃、藍加入表面設計，活潑而動感。

如何欣賞這枚腕表？一根幾乎等同表面尺寸約4公分的超大型藍色指針在表面上指示了分鐘，表面上下兩個小表盤（sub-dial）則分別代表了時鐘與秒鐘，同時指針也換著搶眼的紅色三角形與俏皮的黃色蛇行指針，透過顏色與線條形體的不規則、不對稱，營造俏皮氛圍，同時表面更屬規範式表面（Regulateur）形式，別富設計趣味。

另一款Excellence Regulateur腕表同樣採取規範式（Regulatuer）表面，但揉和阿拉伯數字與羅馬數字的時標與漸層綠色表面，風格更典雅，九點鐘方向也有42小時動力儲存顯示，務實思維；La Sportive限量腕表則使用了輕量的鈦金屬與青銅，在表殼上追求變化，功能則有時間顯示、計時碼表與星期日期，機芯並採用穩健的ETA 7750自動上鍊計時機芯。各限量250只，鈦金屬為3,250瑞士法郎、青銅款則為2,950瑞士法郎，同時表廠更在官網宣布，從四月初開始，15%的表款線上銷售將捐贈予新冠疫情防治，防疫、購物，一舉二得。

新款Louis Erard與獨立設計師Alain Silberstein的聯名設計表款，將Silberstein經典的紅、黃、藍三色入設計。圖／Louis Erard提供。
新款Louis Erard與獨立設計師Alain Silberstein的聯名設計表款，將Silberstein經典的紅、黃、藍三色入設計。圖／Louis Erard提供。
Heritage系列自動腕表，簡約的表面設計風格，玫瑰金表殼搭配咖啡色漸層表面與柳葉型指針，古色古香。圖／Louis Erard提供。
Heritage系列自動腕表，簡約的表面設計風格，玫瑰金表殼搭配咖啡色漸層表面與柳葉型指針，古色古香。圖／Louis Erard提供。
同為規範式指針（Regulateur）的Excellence Regulateur腕表，風格設計古典、穩健，並具備時間、動力儲存顯示。圖／Louis Erard提供。
同為規範式指針（Regulateur）的Excellence Regulateur腕表，風格設計古典、穩健，並具備時間、動力儲存顯示。圖／Louis Erard提供。
Louis Erard X Alain Silberstein聯名腕表，手上鍊機芯，40毫米，時間顯示與動力儲存顯示，共有黑、白兩種表殼表面。圖／Louis Erard提供。
Louis Erard X Alain Silberstein聯名腕表，手上鍊機芯，40毫米，時間顯示與動力儲存顯示，共有黑、白兩種表殼表面。圖／Louis Erard提供。

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