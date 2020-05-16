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上半年最優惠！「博客來2020曬書節」全面1折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
上半年度最優惠的「博客來2020曬書節」書展即日起至7月28日開跑。圖／博客來提供
上半年度最優惠的「博客來2020曬書節」書展即日起至7月28日開跑。圖／博客來提供

書迷集合！博客來上半年度最優惠的書展活動「2020曬書節」、「電子書滑書季」即日起至7月28日開跑，主打語言學習、文學小說、童書繪本、生活風格等類型，囊括中、外文書籍、雜誌、電子書等總數量逾6萬種，全面下殺1折起；電子書參展數量也是歷年最多，共有超過萬本，最低39元起。為了鼓勵居家閱讀，博客來首度推出全民團購活動，單筆訂單消費滿1萬元可獲贈1,000元E-Coupon，單筆訂單滿5萬元限量送5,000元圖書禮物卡、限量5名送完為止。

博客來指出，以往「曬書節」以語言、童書類最受青睞，今年受疫情影響，生活型態、消費行為出現變化，健康與飲食類備受矚目；因全球經濟也受到疫情衝擊，關心理財與存錢議題的讀者變多，尤其是30歲以上的男性讀者。

童書是「博客來2020曬書節」參展數量最多的一類，數量超過3,000種，集結親子天下、台灣東方、幼福等超過20家童書出版社必買商品，像是親子天下《怪傑佐羅力系列》套書特價後可省下3,560元，《麗莎和卡斯柏：當你一輩子的好朋友套書（內含4冊）》原價1,000元、特價660元，《5分鐘專注力邏輯遊戲書：奇妙世界大迷宮》折扣後特價69元等，精打細算的爸媽們絕不能錯過。因「曬書節」優惠折扣深，入手語言學習、工具書最划算，像是多益、日檢等語言檢定考相關書籍勢必成為採購大熱門。

「博客來2020曬書節」依商品價格分為69元、99元、149元、199元、249元、299元等，在5折、66折、7折、75折價格帶的書種不乏定價1,000元以上的高單價書單，像是《新制多益NEW TOEIC單字／閱讀／聽力題庫大全－博客來獨家套書》原價2,259元、66折特價1,491元，現省768元；《七隻小老鼠系列4書組》原價1,120元、75折特價840元等。今年特別規畫合購專區，揪親朋好友一起買更划算，可享任3本199元、399元、699元不等的優惠價，3本合買最高可省千元以上。

《新制多益NEW TOEIC單字／閱讀／聽力題庫大全－博客來獨家套書》，原價2,259元、「博客來2020曬書節」66折特價1,491元。圖／博客來提供
《新制多益NEW TOEIC單字／閱讀／聽力題庫大全－博客來獨家套書》，原價2,259元、「博客來2020曬書節」66折特價1,491元。圖／博客來提供
「博客來2020曬書節」書展囊括中、外文書籍、雜誌、電子書等總數量逾6萬種，全面下殺1折起。圖／博客來提供
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《柏靈頓小熊繪本套書（10冊合售）》，原價3,845元、「博客來2020曬書節」34折特價1,299元。圖／博客來提供
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半澤直樹系列1＋2套書，原價760元、「博客來2020曬書節」75折特價570元。圖／博客來提供
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博客來 語言 童書

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