根本外星創意 MB&F Urwerk科技風時計 航向浩瀚蒼穹

雖然星際大戰第九部曲、也是最終章的「天行者的崛起」在去年年底上映，為這部長達42年的宇宙長征畫下了重點，但人們的無窮空想並不隨著電影的落幕，反而不斷在超現實的維度中挑戰、挑戰想像力邊界。而日前獨立製表品牌Urwerk也為自家UR-100腕表推出一枚特別款式，向星際大戰電影中討喜的機械人角色致意，並以之為名：是為UR-100 C3PO腕表。

創辦人兼首席設計師Martin Frei解釋：「URWERK自創立至今，從科幻小說中擷取無限創作靈感。我自小就沉迷科幻小說，家父是工程師，曾參與研發多個尖端科技專案...他對宇宙的狂熱與夢想對我有極大的影響。」這款腕表最特別的當屬衛星小時轉盤式的顯時方式。三個衛星轉盤顯示了1到12的數字，從轉盤凹槽明確顯示的數字，正是當下時鐘；而指針前緣則顯示了分鐘：從四點鐘到八點鐘方向的120度逆跳顯示，更添增了腕表機芯的設計複雜難度。腕表不對稱的設計靈感來自韓索羅的千年鷹號（Millennium Falcon）宇宙飛船，同時表殼再以實心2N黃金切割而成，透過金黃的成色，帶來懷舊聯想，也向科幻電影中的機器人致意。

同樣熱衷於科幻、1980年代太空漫畫的還有獨立製表品牌MB&F。高約11公分、直徑約16.5公分的Starfleet Explorer，是與同樣來自瑞士的高級座鐘品牌L'Epée 1839共同開發。前代作品Starfleet Machine在2014年問世，新款的Starfleet Explorer除了在細節選用更為亮眼的配色，並且在座鐘上加入三艘小型的宇宙飛船，科幻味大幅添增。