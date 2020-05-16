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LEGO樂高讓「西遊記」更好玩！首推華人經典小說主題「Monkie Kid悟空小俠」系列
LEGO樂高曾將許多經典故事、卡通搬進令人著迷的樂高世界，並持續打造自有IP，繼2011年推出以日本忍者文化為主題的NINJAGO旋風忍者系列之後，首度推出以華人經典故事為主題的全新系列，將「西遊記」改編推出「Monkie Kid悟空小俠」，全系列8組盒組即日起上市，LEGO樂高也為「Monkie Kid悟空小俠」系列打造前導動畫與卡通，即將接力登場。
被稱為四大奇書的「西遊記」，是華人文化中最具代表性的傳說故事之一，曾多次被翻拍為連續劇，就連日本、韓國、美國也都曾改編「西遊記」為電視劇或電影。LEGO樂高打造全新的「Monkie Kid悟空小俠」系列，以孫悟空的英勇象徵喚醒孩子們心中的英雄魂，並將故事搬到500年後的現代，一心嚮往成為像孫悟空一樣英雄的齊小天，意外找到了孫悟空的金箍棒，為了對抗被解除封印的牛魔王，與龍小驕、朱大廚、沙大力等夥伴展開冒險征途。即日起至6月28日於全台指定門市購買LEGO樂高「Monkie Kid悟空小俠」系列新品滿1,399元即可獲得積木體驗包，數量有限送完為止。
LEGO樂高同時舉辦「我的金箍棒，我做築」拼砌挑戰賽，鼓勵小朋友發揮創意，即日起至6月5日中午12點止用家中的樂高積木創作出屬於自己的金箍棒、並在活動網頁分享作品與創作理念，按讚數前三名的作品將可獲得「Monkie Kid悟空小俠」系列新品及特製樂高獎牌。
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