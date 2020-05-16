史上第一！設計師汪俐伶 成為首個進駐麗晶精品的台灣設計師品牌

設計師汪俐伶的第一家實體店鋪「WANGLILING品牌專賣店」於5月15日開幕，也成為首個入主麗晶精品的台灣設計師品牌，並邀集好友們的鞋履、植栽商品進駐，打造別開生面的訂製專門店，同時也因捐贈口罩的善舉吸引了德國眼鏡ic! berlin合作駐店，推出購買太陽眼鏡即獲得非賣品聯名口罩的活動。

汪俐伶同名品牌WANGLILING成立不到5年，選擇在買氣低迷的疫情期間開設首間門市，汪俐伶表示，「危機就是轉機，疫情總會過去，抓住機會卡位很重要。衣服還是要透過實際觸摸和試穿，不能只在網上看，實體店有其存在必要。」概念旗艦店以個人化全訂製服的想法進駐晶華酒店B2麗晶精品，汪俐伶作品中常運用到的光、風、水、火、雲、霧等元素也成為店內裝潢的靈感，例如訂製衣架呼應山形，吊燈則有水的流線感，而店內陳列全都是時裝秀上的秀服，消費者再依照個人喜好調整身型、尺寸並進行細部的修改，也包括最新作品「鎏風系列」，以風鑽進衣袖的鼓脹感輪廓作為設計。