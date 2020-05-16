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根本是整形！髮型師曝光「眉上瀏海」對比照，網友嚇傻
許多女人都希望自己「小臉」，但想要小臉不用去動刀整型，有時換個髮型就可以，有日本髮型師在個人IG上，公布一系列正妹剪髮的「前後對比」照片，讓網友都嚇傻，發現有瀏海、沒瀏海居然差超多，根本看起來是不同人，網友笑說「好的瀏海真的讓人上天堂啊」。
日本髮型師tenhouo在個人IG分享自己的美髮作品，吸引超過12萬人追蹤，因為他最擅長的就是「小臉剪髮」，而且只要透過修整瀏海，馬上就能看出前後對比。
譬如許多櫻花妹，喜歡的造型是旁分瀏海，單看照片時，覺得旁分瀏海蠻能展現氣質的，但透過tenhouo的設計後，旁分瀏海變成眉上瀏海，帶點空氣感的設計，臉瞬間小了一半，而且還多了分嬌羞與女人味。
不過看在台灣髮型師眼中，發現tenhouo的模特兒，都有下巴比較短，雙頰比較豐厚，這類的女孩，只要剪了眉上瀏海，確實能有小臉的效果。但也不是每個女生都適合剪眉上瀏海，譬如説臉比較圓、五官過於分散的女生，就不適合眉上瀏海。
一系列櫻花妹剪眉上瀏海，搭配微捲波浪的頭髮造型，另外也有長髮造型變短髮造型的示範，看起來臉變小，也更減齡，彷彿整型般的效果，還是讓人很驚訝。
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