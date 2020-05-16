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台北美食不斷送！icash2.0最高享20%回饋還可抽大獎　蝦皮美食外送響應

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物響應台北市政府「美食不斷送」計畫，即日起至6月14日於蝦皮美食外送下單就有機會獲得大獎。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物響應台北市政府「美食不斷送」計畫，即日起至6月14日於蝦皮美食外送下單就有機會獲得大獎。圖／蝦皮購物提供

近期因疫情影響，餐飲業營收持續衰退，政府、民間紛紛祭出紓困、振興消費方案，台北市政府與愛金卡公司（icash2.0）、中華電信合作推出「台北美食不斷送」活動，6月15日前持登錄的icash2.0（含聯名卡）至台北市指定餐飲通路消費可享回饋；蝦皮購物也響應，即日起至6月14日於蝦皮美食外送下單除了有機會得到台北市政府提供的大獎之外，蝦皮美食外送平台再加碼飛利浦PHILIPS渦輪氣旋健康氣炸鍋、購物金等獎品。

即日起至6月15日於icash2.0官網登錄活動，活動期間持登錄的icash2.0（含聯名卡）至台北市指定餐飲通路以icash功能消費，累積滿500元最高享20%回饋，以3萬點OPEN POINT贈送、每卡限領1次、總贈點上限1.800萬點，消費不限金額還可抽台北市政府提供的10萬元郵政禮券。台北市指定餐飲通路及登錄詳見icash官網。

如果是中華電信Hami Pay手機icash2.0用戶，6月30日前除了每筆乘車、消費贈送100點OPEN POINT（每門號每月上限3萬點）之外，「台北美食不斷送」活動期間至台北市指定餐飲通路消費，前1,500名單筆消費滿100元者再贈送20% Hami Point回饋（Hami Point 20點，每門號限領1次)，還有機會將iPad Air 64GB Wi-Fi版、米家掃地機器人、7-ELEVEN 100元商品券等獎品帶回家。

蝦皮購物響應台北市政府「美食不斷送」計畫，即日起至6月14日於蝦皮美食外送下單，有機會抽台北市府提供的10萬元郵政禮券大獎，活動期間下單次數前10名消費者，蝦皮美食外送平台再加碼送飛利浦PHILIPS 渦輪氣旋健康氣炸鍋與最高1,500元全站購物金。此外，蝦皮美食外送再周周抽出20名幸運兒，每周累計2筆滿200元訂單者，就有機會贏得10張0元免運券。

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