夏日新「冰」報到！哈根達斯搬新家 消費就送一球冰

最近天氣轉熱，冰品銷售也上揚，據頂好超市統計，「義美黑糖珍奶蛋捲冰淇淋筒」3月推出就大受歡迎，成為今年度新冰品的銷售第一；JASONS MARKET PLACE則延續「聯合國冰品季」的熱潮，將於5月20日上市全新冰品「貝禮詩香甜奶酒雪糕」。

五一連假過後，天氣漸熱，最強消暑法莫過大啖冰品。根據JASONS MARKET PLACE統計，4月推出至今的「聯合國冰品季」，以「KLONDIKE OREO系列冰淇淋」最暢銷，其中KLONDIKE「OREO夾心冰淇淋」已熱銷完售，正緊急補貨中；緊追在後的是「日本樂天雪見大福麻糬冰淇淋系列」。

此外，JASONS也推薦多款網路人氣冰品，「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」去年推出時一個月即熱銷完售，今年除了強勢回歸之外，也將於5月20日上市全新冰品「貝禮詩香甜奶酒雪糕」。JASONS觀察，年輕女性族群偏好外型可愛且具有包裝創意的冰品，迪士尼Tsum Tsum包裝限定款的「日本森永乳業MOW冰淇淋系列」外型可愛，好吃好拍，即起至5月20日還享有第2件半價優惠，也是熱銷品。

頂好超市的銷售統計，「義美牛奶冰棒系列」、「杜老爺桶冰系列」以及「阿奇儂冰沙系列」，人氣居高不下，連續兩年居冰品銷售榜前三名，且銷量持續成長。頂好超市另推出美國知名品牌「Ben & Jerry’s 冰淇淋」、「樂天可爾必思冰棒」、「日本森永乳業MOW冰淇淋系列」等海外冰滋味。

迎接初夏，哈根達斯則以「全台最新門市」、「全台獨賣新品」、「全新夏季蛋糕」迎戰。全新敦南旗艦店6月3日開幕，同步推出獨家新品「冰淇淋閃電泡芙」禮盒，設計概念源自法國甜點閃電泡芙，以5款冰淇淋裹上濃醇巧克力；敦南店也將搶先全台推出「哈密瓜芒果冰淇淋蛋糕」、「頑皮小玉冰淇淋蛋糕」，造型可愛吸睛。