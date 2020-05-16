平均35秒賣出1份豬排！全台吉豚屋5月「外帶主餐85折」

日本最大連鎖豬排店「吉豚屋」再拓新點，日前開出全台第8間門店─信義旗艦店，開幕首5日連創佳績，每日售出超過1200份，平均35秒賣出1份，銷量驚人。開幕至今單店銷售總數已直逼萬份，熱銷單品前三名分別為「吉豚豬排丼(竹)」(售價189元)、「里肌豬排定食」(售價199元)、「豬排咖哩(竹)」(售價209元)。

吉豚屋信義旗艦店一開幕就創排隊潮，算是疫情以來難得盛況。信義旗艦店客層主力在上班族與小家庭，店鋪風格保留日式屋簷設計，以及特有吧台服務，並首度設立包廂，提供更多元的用餐選擇。門口也設外帶快速取餐區，省去等待時間，響應防疫應援，全台吉豚屋5月祭出外帶主餐85折活動，並推出期間限定新品「塔塔雞排」系列。

吉豚屋是日本最大連鎖豬排專門店，目前在日本已開設超過400家門市，也是日本唯一上市櫃豬排品牌。2015年引進台灣，排隊熱潮不斷，外送平台訂單量同樣驚人。