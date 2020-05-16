善盡地球公民責任 Blancpain IWC PANERAI 展創意決心

所謂能力越大、責任越大，身為奢侈品產業的一員，如何善盡地球公民環保永續責任？從採用回收物料減少浪費、對生產過程帶有公平意識，以致關心復育稀有物種，鐘表品牌各自展現創意決心成果、不落人後。

寶珀（Blancpain）近期與弗雷格特島私人度假村Fregate Island Private發布短片，聯手展現保育成果。弗雷格特島因其特殊環海的小島地理環境，早先曾使鵲鴝（Magpie Robin）免於滅絕，並為亞達伯拉象龜（Aldabra tortoise）提供了繁殖地、因保育而知名；2018年起，Blancpain與度假村共同開始一項實驗性修復計畫，將800片斷裂的人工珊瑚移植到海底人工結構上，透過礦物吸收技術，進行珊瑚的修復與紀錄，並在日前發表一只短片，將實驗過程與公眾分享，喚醒世人對環境保育的長期珍視。

IWC則在四月下旬宣布成為首個獲得國際珠寶責任委員會（RJC）最新認證標準的鐘表品牌。RJC針對腕表與珠寶產業訂立了從採礦、生產以致零售的規範，確保行為符合公眾對道德、社會與環境的責任，IWC早在2012年首次加入RJC、並在2014與2017年獲得2013年的COP（Code of Practices）認證；2019年RJC在訂下新的COP規範，IWC則是產業中首個符合新標準的品牌，展現出奢侈品外善盡企業責任的鮮明決心。