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善盡地球公民責任 Blancpain IWC PANERAI 展創意決心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於東非的弗雷格特島（Fregate）上，除擁有要價一晚六位數的頂級度假村，更以保育物種而之名。圖 / Blancpain提供。
位於東非的弗雷格特島（Fregate）上，除擁有要價一晚六位數的頂級度假村，更以保育物種而之名。圖 / Blancpain提供。

所謂能力越大、責任越大，身為奢侈品產業的一員，如何善盡地球公民環保永續責任？從採用回收物料減少浪費、對生產過程帶有公平意識，以致關心復育稀有物種，鐘表品牌各自展現創意決心成果、不落人後。

寶珀（Blancpain）近期與弗雷格特島私人度假村Fregate Island Private發布短片，聯手展現保育成果。弗雷格特島因其特殊環海的小島地理環境，早先曾使鵲鴝（Magpie Robin）免於滅絕，並為亞達伯拉象龜（Aldabra tortoise）提供了繁殖地、因保育而知名；2018年起，Blancpain與度假村共同開始一項實驗性修復計畫，將800片斷裂的人工珊瑚移植到海底人工結構上，透過礦物吸收技術，進行珊瑚的修復與紀錄，並在日前發表一只短片，將實驗過程與公眾分享，喚醒世人對環境保育的長期珍視。

IWC則在四月下旬宣布成為首個獲得國際珠寶責任委員會（RJC）最新認證標準的鐘表品牌。RJC針對腕表與珠寶產業訂立了從採礦、生產以致零售的規範，確保行為符合公眾對道德、社會與環境的責任，IWC早在2012年首次加入RJC、並在2014與2017年獲得2013年的COP（Code of Practices）認證；2019年RJC在訂下新的COP規範，IWC則是產業中首個符合新標準的品牌，展現出奢侈品外善盡企業責任的鮮明決心。

而PANERAI雖未直接贊助環保、保育活動，但品牌大使Mike Horn和Guillaume Nery都已大力宣揚保育意識多年，表廠甚至回收寶特瓶製造出Eco-Titanium環保表帶，而今年更有一只陀飛輪兩地時間Mike Horn腕表50毫米，表殼使用了Mike Horn的Pangaea帆船上的35米長傳動軸，回收再利用，腕表雖僅生產五只，但愛惜資源的心意主張，則並無分別。

PANERAI，Submersible EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表Mike Horn版，其表殼所使用的精鋼，是將帆船傳動軸回收再利用。圖 / PANERAI提供。
PANERAI，Submersible EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表Mike Horn版，其表殼所使用的精鋼，是將帆船傳動軸回收再利用。圖 / PANERAI提供。
凡購買Submersible EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表Mike Horn版腕表，將有機會與知名探險家Mike Horn一同前往極地探險，唯腕表採全世界限量五只生產。圖 / PANERAI提供。
凡購買Submersible EcoPangaea陀飛輪兩地時間腕表Mike Horn版腕表，將有機會與知名探險家Mike Horn一同前往極地探險，唯腕表採全世界限量五只生產。圖 / PANERAI提供。
IWC宣布成為首個符合國際珠寶責任委員會（RJC）2019年新認證的鐘錶品牌，宣示其從採礦到生產，善盡企業責任的決心。圖 / IWC提供。
IWC宣布成為首個符合國際珠寶責任委員會（RJC）2019年新認證的鐘錶品牌，宣示其從採礦到生產，善盡企業責任的決心。圖 / IWC提供。
800片斷裂的珊瑚被置放於海中嘗試進行復育，是寶珀心繫海洋（Blancpain Ocean Commitment）系列活動之一。圖 / Blancpain提供。
800片斷裂的珊瑚被置放於海中嘗試進行復育，是寶珀心繫海洋（Blancpain Ocean Commitment）系列活動之一。圖 / Blancpain提供。

品牌 腕表 修復

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