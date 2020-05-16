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《夫婦的世界》金喜愛外套竟萬元有找 露鎖骨放送性感女人香
從開播以來就不斷飆高收視的《夫婦的世界》，迎來大結局，金喜愛的高檔貴氣穿搭也成為熱議話題，難得她在第12集穿了一件不到萬元的輕奢sandro外套，總算不再高不可攀；而當紅的她登上韓國版《ELLE》雜誌的封面，同樣是都會穿搭，卻帶來性感魅力，呼應劇中個性。
金喜愛在第12集劇中以sandro 2020春夏粗花呢純白外套、搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫，西裝外套的合身剪裁，展現當代女性的果敢自信，也撐起了金喜愛的氣場；因應身為醫生的角色設定，她常穿白色用以呼應專業職能，但這件售價273美元、折合台幣約8,236元的外套已經售罄，想跟隨金喜愛的美魔女穿搭，只好挑類似款。
此外，金喜愛也以劇中池善雨性感、睿智、迷人的姿態登上韓國版《ELLE》雜誌的6月號封面，除了細肩帶的大膽造型，另一套斜紋連身裙既有都會感、卻又露出鎖骨的性感浪漫，展現了她個人的出眾魅力。金喜愛解析池善雨的人物特質，表示她是「盡己所能的誠實，也存在一些侵略性」，這樣的危險女人香，也正好點出了金喜愛近期在劇中的穿搭特點，在雜誌封面俐落、簡單的搭配中，以Tiffany&Co.的珠寶首飾，點綴了奢華女人味。
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