《夫婦的世界》金喜愛外套竟萬元有找 露鎖骨放送性感女人香

從開播以來就不斷飆高收視的《夫婦的世界》，迎來大結局，金喜愛的高檔貴氣穿搭也成為熱議話題，難得她在第12集穿了一件不到萬元的輕奢sandro外套，總算不再高不可攀；而當紅的她登上韓國版《ELLE》雜誌的封面，同樣是都會穿搭，卻帶來性感魅力，呼應劇中個性。

金喜愛在第12集劇中以sandro 2020春夏粗花呢純白外套、搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫，西裝外套的合身剪裁，展現當代女性的果敢自信，也撐起了金喜愛的氣場；因應身為醫生的角色設定，她常穿白色用以呼應專業職能，但這件售價273美元、折合台幣約8,236元的外套已經售罄，想跟隨金喜愛的美魔女穿搭，只好挑類似款。