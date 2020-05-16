快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《夫婦的世界》金喜愛外套竟萬元有找 露鎖骨放送性感女人香

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
售價273美元、折合台幣約8,236元的sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套已經銷售一空。圖／取自品牌官網
售價273美元、折合台幣約8,236元的sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套已經銷售一空。圖／取自品牌官網

從開播以來就不斷飆高收視的《夫婦的世界》，迎來大結局，金喜愛的高檔貴氣穿搭也成為熱議話題，難得她在第12集穿了一件不到萬元的輕奢sandro外套，總算不再高不可攀；而當紅的她登上韓國版《ELLE》雜誌的封面，同樣是都會穿搭，卻帶來性感魅力，呼應劇中個性。

金喜愛在第12集劇中以sandro 2020春夏粗花呢純白外套、搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫，西裝外套的合身剪裁，展現當代女性的果敢自信，也撐起了金喜愛的氣場；因應身為醫生的角色設定，她常穿白色用以呼應專業職能，但這件售價273美元、折合台幣約8,236元的外套已經售罄，想跟隨金喜愛的美魔女穿搭，只好挑類似款。

此外，金喜愛也以劇中池善雨性感、睿智、迷人的姿態登上韓國版《ELLE》雜誌的6月號封面，除了細肩帶的大膽造型，另一套斜紋連身裙既有都會感、卻又露出鎖骨的性感浪漫，展現了她個人的出眾魅力。金喜愛解析池善雨的人物特質，表示她是「盡己所能的誠實，也存在一些侵略性」，這樣的危險女人香，也正好點出了金喜愛近期在劇中的穿搭特點，在雜誌封面俐落、簡單的搭配中，以Tiffany&Co.的珠寶首飾，點綴了奢華女人味。

金喜愛登上6月份韓國版《ELLE》，以純黑細肩帶搭襯Tiffany&Co.的珠寶首飾。圖／取自ELLE Korea IG
金喜愛登上6月份韓國版《ELLE》，以純黑細肩帶搭襯Tiffany&Co.的珠寶首飾。圖／取自ELLE Korea IG
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自JTBC IG
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自JTBC IG
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自IG
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自IG
金喜愛登上6月份韓國版《ELLE》，Tiffany&Co.搭配性感平肩連身裙。圖／取自ELLE Korea IG
金喜愛登上6月份韓國版《ELLE》，Tiffany&Co.搭配性感平肩連身裙。圖／取自ELLE Korea IG
售價273美元、折合台幣約8,236元的sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套已經銷售一空。圖／取自品牌官網
售價273美元、折合台幣約8,236元的sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套已經銷售一空。圖／取自品牌官網
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自微博
金喜愛以sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套搭襯GIAMBATTISTA VALLI襯衫。圖／取自微博
金喜愛穿sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套，也以同樣的都會氛圍登上韓國版《ELLE》。圖／取自IG、ELLE Korea IG
金喜愛穿sandro 2020春夏粗花呢純白西裝外套，也以同樣的都會氛圍登上韓國版《ELLE》。圖／取自IG、ELLE Korea IG

韓國 西裝

延伸閱讀

影／高雄婦疑闖紅燈 「看一下右邊」直騎遭撞慘噴飛

中職／復出首戰有觀眾 羅力讚台灣國民高素養

董娘站路邊手提包被機車勾到摔傷 辦桌阿桑判賠50萬元

周揚青曬破尺度美照 切割羅志祥12天後真愛露餡！

相關新聞

《夫婦的世界》金喜愛外套竟萬元有找 露鎖骨放送性感女人香

從開播以來就不斷飆高收視的《夫婦的世界》，迎來大結局，金喜愛的高檔貴氣穿搭也成為熱議話題，難得她在第12集穿了一件不到萬...

夏日新「冰」報到！哈根達斯搬新家 消費就送一球冰

最近天氣轉熱，冰品銷售也上揚，據頂好超市統計，「義美黑糖珍奶蛋捲冰淇淋筒」3月推出就大受歡迎，成為今年度新冰品的銷售第一...

平均35秒賣出1份豬排！全台吉豚屋5月「外帶主餐85折」

日本最大連鎖豬排店「吉豚屋」再拓新點，日前開出全台第8間門店─信義旗艦店，開幕首5日連創佳績，每日售出超過1200份，平...

善盡地球公民責任 Blancpain IWC PANERAI 展創意決心

所謂能力越大、責任越大，身為奢侈品產業的一員，如何善盡地球公民環保永續責任？從採用回收物料減少浪費、對生產過程帶有公平意...

5/17 7-11會員日！「CITY TEA現萃茶經典純奶茶買5送2」限量1萬組

7-ELEVEN積極經營OPEN POINT會員，CITY系列現調飲品服務也數位行動化，透過OPEN POINT App...

5月就聞玫瑰香！SABON「玫瑰茶語」療癒緊張的生活

就在新冠肺炎疫情漸緩，緊張的心情也能放鬆了，那就讓自己的生活中好好舒壓吧！5月炎熱的天氣中，當然就要聞玫瑰花香調，來自以...

星級「粽」今年不漲價！亞緻餐飲線上開賣追平去年業績

距離6月25日端午節還有一個多月，但今年上半年受到疫情影響，飯店住房餐飲雙雙大幅滑跌，業者今年卯足全力衝業績。據了解，今...

百貨集客優惠紛紛出籠 日期逢「5」享美食第二件半價

疫情趨緩，民眾出門意願提高，百貨集客活動紛紛出籠。新光三越台北站前店即日起至6/3推出「點點夏樂購」，針對App用戶推出...

屈臣氏也能領口罩！5月18日起加入「口罩實名制3.0」第8輪線上預購

雖然台灣近日新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但戴口罩、勤洗手、保持社交距離仍不能鬆懈，在「口罩實名制3.0」上路之後，預購口罩與領...

台灣香奈兒已悄悄調漲 少見的15%高漲幅經典包漲最兇

國際精品指標雙雙調漲，繼Louis Vuitton（LV)漲價後，香奈兒（Chanel)也率先從法國本土自5月上旬開始漲...

愛馬仕BELLAVITA新開幕 薈萃台灣藝術、巴黎總店之美

愛馬仕BELLAVITA寶麗廣塲旗艦店重新開幕，亦是2009年開幕以來的首度改裝擴店，全新登場總面積約160坪，打造昶亮...

49歲男神胡兵凍齡靠「泥狀面膜」！5大步驟超前部署

炎熱夏日逼近，讓許多人臉上都狂冒油光，出現痘痘、粉刺、臉部暗沈等問題。想解決肌膚出油問題，除了保濕，另一重點就是「清潔」...

熱門新聞

黃蜂颱風 氣象局11時30分將發布海上警報

黃蜂減弱為輕颱可能再減弱為熱低 最快明早發海警

電動牙刷值得買？ 網答案一致大推：用過回不去

限時3天喝一波！7-ELEVEN「黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

下周二起鋒面徘徊 吳德榮：慎防致災性降雨

提防局部大雨 氣象局對6縣市發特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。