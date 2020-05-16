5月就聞玫瑰香！SABON「玫瑰茶語」療癒緊張的生活

就在新冠肺炎疫情漸緩，緊張的心情也能放鬆了，那就讓自己的生活中好好舒壓吧！5月炎熱的天氣中，當然就要聞玫瑰花香調，來自以色列的香氛品牌SABON，推出一系列「玫瑰茶語」系列商品，涵蓋全生活使用，可以好好療癒一番了。

SABON玫瑰茶語的香氣，以優雅細緻的法國五月玫瑰為主，聞起來讓人有幸福感，前調有石榴、莓果帶出輕盈感，後調有香草與雪松木，帶點茶韻的香氛，調和玫瑰氣味，展現出迷人的氣味。