聽新聞
test
0:00 / 0:00
5月就聞玫瑰香！SABON「玫瑰茶語」療癒緊張的生活
就在新冠肺炎疫情漸緩，緊張的心情也能放鬆了，那就讓自己的生活中好好舒壓吧！5月炎熱的天氣中，當然就要聞玫瑰花香調，來自以色列的香氛品牌SABON，推出一系列「玫瑰茶語」系列商品，涵蓋全生活使用，可以好好療癒一番了。
SABON玫瑰茶語的香氣，以優雅細緻的法國五月玫瑰為主，聞起來讓人有幸福感，前調有石榴、莓果帶出輕盈感，後調有香草與雪松木，帶點茶韻的香氛，調和玫瑰氣味，展現出迷人的氣味。
玫瑰茶語共有10款全系列商品，包括洗手乳、磨砂膏、2款乳液、沐浴乳、保濕凝凍、2款護手霜、薰香組與香水。其中最近許多人愛用的洗手乳中，添加海藻精華與柳蘭萃取精華，能加強保濕，再使用極潤護手霜，內含西番蓮油、乳油木果油等，強化保水度，如果喜歡清爽則可用玫瑰茶語護手霜，多加入蘆薈精華，好吸收不黏膩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言