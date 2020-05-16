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5月就聞玫瑰香！SABON「玫瑰茶語」療癒緊張的生活

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SABON推出玫瑰茶語系列商品。圖／SABON提供
SABON推出玫瑰茶語系列商品。圖／SABON提供

就在新冠肺炎疫情漸緩，緊張的心情也能放鬆了，那就讓自己的生活中好好舒壓吧！5月炎熱的天氣中，當然就要聞玫瑰花香調，來自以色列的香氛品牌SABON，推出一系列「玫瑰茶語」系列商品，涵蓋全生活使用，可以好好療癒一番了。

SABON玫瑰茶語的香氣，以優雅細緻的法國五月玫瑰為主，聞起來讓人有幸福感，前調有石榴、莓果帶出輕盈感，後調有香草與雪松木，帶點茶韻的香氛，調和玫瑰氣味，展現出迷人的氣味。

玫瑰茶語共有10款全系列商品，包括洗手乳、磨砂膏、2款乳液、沐浴乳、保濕凝凍、2款護手霜、薰香組與香水。其中最近許多人愛用的洗手乳中，添加海藻精華與柳蘭萃取精華，能加強保濕，再使用極潤護手霜，內含西番蓮油、乳油木果油等，強化保水度，如果喜歡清爽則可用玫瑰茶語護手霜，多加入蘆薈精華，好吸收不黏膩。

SABON玫瑰茶語洗手乳／200ml／550元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語洗手乳／200ml／550元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語沐浴油／500ml／1,280元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語沐浴油／500ml／1,280元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語護手霜／50ml／480元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語護手霜／50ml／480元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語身體磨砂膏／320g／1,480元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語身體磨砂膏／320g／1,480元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語極潤護手霜／75ml／880元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語極潤護手霜／75ml／880元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語宣言系列香水／80ml／2,180元。圖／SABON提供
SABON玫瑰茶語宣言系列香水／80ml／2,180元。圖／SABON提供

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