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星級「粽」今年不漲價！亞緻餐飲線上開賣追平去年業績

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
黑蒜藥燉肋排粽。圖／台北西華飯店提供
黑蒜藥燉肋排粽。圖／台北西華飯店提供

距離6月25日端午節還有一個多月，但今年上半年受到疫情影響，飯店住房餐飲雙雙大幅滑跌，業者今年卯足全力衝業績。據了解，今年各家粽價持平，除了用料高端，也強打「養生」話題。在業績表現上，亞緻餐飲因通路拓展成功，目前線上銷售已接近去年水準，預估今年將會逆勢成長。

各家端午粽品還未完全登場，亞緻餐飲就有亮眼的銷售數字。業者表示，去年總銷售約25,000顆，今年截至目前已售出24,000多顆，接下來才要進入銷售旺季，預計會大幅超越去年。其中，摘下米其林一星的天香樓主廚楊光宗，以南京肚捲為發想，結合亞緻餐飲明星商品「天香小滷牛三寶禮盒」，設計重達600克包括牛筋、牛腱、牛肚的「天香犇牛三寶粽禮盒」，最受歡迎。

台北晶華酒店今年粽價與去年持平，但晶華軒創新推出新款高單價肉粽，預估今年端午粽的業績能達1000萬，業者透露，消費者因疫情轉為外帶或居家烹調，粽子方便在家覆熱，預將是熱銷主因之一。晶華軒主廚吳滿權設計的極品八頭鮑瑤柱粽、港式婆參鹹肉粽、燕窩紫米鹼粽，極品食材搭佐粵式經典手藝，耗時費工，3顆裝1,380元，是今年主打品項。

台北晶華酒店表示，往年端午節多半會全家出來用餐團聚，今年因疫情，不少人會想買好一點的粽子在家裡過節，因此，目前預購較去年同期約增加35％。

「養生」也是今年的熱話題。六福旅遊集團今年強打清涼退火的「仙草」系列，像是在地仙草創意入料的「豐融伊比利豬海陸粽禮盒」，以仙草搭配伊比利豬、日本干貝、祕魯鮑貝等頂級海陸食材，5入1,280元。業者表示，各款粽禮價格維持不變，今年市場除了老客戶及企業回購外，還有超商、百貨及電商通路，加上「關西仙草茶禮盒」搶進超商團購市場，推估今年銷量仍可達到去年水準。

此外，今年的「創意粽」也是市場先發，討論度與銷售額皆創新高。像是台北萬豪酒店資歷逾35年的「國宴主廚」高鋼輝，以圓蹄製成肥潤可口的「黃金傳香福蹄粽」，將米飯填入圓蹄中，採用「三杯」台味，取「福蹄」美意，又因類似一個小型生日蛋糕，可以多人分食，慶祝端午節或生日皆可，價格採易入手的988元，甫推出就掀起討論潮。

華泰王子大飯店九華樓則將「烤鴨」入粽，刷新口感。天成飯店集團三館主廚團隊聯手推出7款粽子，台北天成大飯店就將招牌「寧式東坡肉」入粽，台北花園大酒店與世貿國際會館也把江浙菜代表「紅燒獅子頭」、「雪菜炒百頁」都巧妙的包進粽葉，豐富今年端午滋味。

西華飯店今年端午粽禮品項更為精簡，例如單粒粽禮刪除去年兩個較高價單品，而以新口味、每顆480元且符合養生趨勢的「黑蒜藥燉肋排粽」取代；業者表示，目的是將火力集中，以期更快達到銷售目標。

亞都麗緻的「天香犇牛三寶粽」，大受市場歡迎。圖／台北亞都麗緻提供
亞都麗緻的「天香犇牛三寶粽」，大受市場歡迎。圖／台北亞都麗緻提供
台北晶華酒店限定版鮑粽，以冠軍鮑粽的概念延伸，保留整顆鮑魚入粽外，尺寸則縮小一半。圖／台北晶華酒店提供
台北晶華酒店限定版鮑粽，以冠軍鮑粽的概念延伸，保留整顆鮑魚入粽外，尺寸則縮小一半。圖／台北晶華酒店提供
六福旅遊集團推出在地仙草創意入料的「豐融伊比利豬海陸粽禮盒」(右)及道地北部古早味的「開運究好粽禮盒」(左)，搶攻端午送禮商機。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團推出在地仙草創意入料的「豐融伊比利豬海陸粽禮盒」(右)及道地北部古早味的「開運究好粽禮盒」(左)，搶攻端午送禮商機。圖／六福旅遊集團提供
是蹄還是粽？這款「黃金傳香福蹄粽」外型特殊，討論度高。圖／台北萬豪酒店提供
是蹄還是粽？這款「黃金傳香福蹄粽」外型特殊，討論度高。圖／台北萬豪酒店提供
天成飯店集團推出多樣粽禮選擇。圖／天成飯店集團提供
天成飯店集團推出多樣粽禮選擇。圖／天成飯店集團提供
華泰王子大飯店九華樓推出「粽夏烤鴨粽」，刷新口感。圖／華泰王子大飯店提供
華泰王子大飯店九華樓推出「粽夏烤鴨粽」，刷新口感。圖／華泰王子大飯店提供

酒店 疫情 粽子

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