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百貨集客優惠紛紛出籠 日期逢「5」享美食第二件半價

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情趨緩，民眾出門意願提高，百貨紛紛推出集客優惠活動。圖／新光三越提供
疫情趨緩，民眾出門意願提高，百貨紛紛推出集客優惠活動。圖／新光三越提供

疫情趨緩，民眾出門意願提高，百貨集客活動紛紛出籠。新光三越台北站前店即日起至6/3推出「點點夏樂購」，針對App用戶推出「5」小確幸專區，凡日期尾數5或星期五即可享飲品第二件半價、百元套餐等餐飲優惠。

新光三越台北站前店B1「好食間」升級，聚集日、韓、泰、越、中等多國料理。越南百年老店「飛機河粉」新進駐，新開幕凡單點河粉就免費請喝一杯「越南咖啡」。並舉辦線上「沖繩物產展」，扣點數10點即可享有買一送一優惠。同時邀來韓系減糖馬卡龍專賣店「Meltingfinger舔舔手馬卡龍」、嘉義大福排隊名店「大王千金」、台東40年老饕壽司「米達人」等3家快閃美食外帶店。指定日期於全館消費滿300元送台中犁記小點、由布院舒芙蕾起司蛋糕等美食。

「飛機河粉」進駐新光三越台北站前店，新開幕凡單點河粉就免費請喝一杯「越南咖啡。圖／新光三越提供
「飛機河粉」進駐新光三越台北站前店，新開幕凡單點河粉就免費請喝一杯「越南咖啡。圖／新光三越提供

新光三越台南新天地即日起至5月31日，推出「幸福發PUN節」，推出包括「青鳥旅行」、「品好乳酪」及「小新雕魚燒」等療癒美食、甜點。活動期間，消費者身分證字號含有「5」、「2」、「0」，可於指定日期獲得療癒系小點心買一送一兌換券。

台隆手創館SOGO復興店於即日起至5/27推出「夏日樂購手創祭」，現場集結美體美容、廚房調理、紓壓慢活、戶外休閒、童趣玩食等，現場商品折扣最低3折起。活動動期間天天推出每周之星超值好物，包括台隆限定、暢銷德國熱銷300萬支的滑鼠順髮梳(小)，原價350元，特價298元。UC MBKR鑰匙圈(灰) 售價260元，特價99元；HARIO銀色彈蓋式保溫瓶售價1,750元，特價600元。

新光三越台北站前店App「5」小確幸專區，5/29限定雪坊優格買兩球冰淇淋，加1元多一球。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店App「5」小確幸專區，5/29限定雪坊優格買兩球冰淇淋，加1元多一球。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店5/22至5/24持指定銀行信用卡刷滿3,000元送「由布院舒芙蕾起司蛋糕」一份。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店5/22至5/24持指定銀行信用卡刷滿3,000元送「由布院舒芙蕾起司蛋糕」一份。圖／新光三越提供
台隆手創館SOGO復興店5/17前，HARIO銀色彈蓋式保溫瓶售價1,750元，特價600元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館SOGO復興店5/17前，HARIO銀色彈蓋式保溫瓶售價1,750元，特價600元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館SOGO復興店5/18至5/27限定，滑鼠順髮梳(小)，原價350元，特價298元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館SOGO復興店5/18至5/27限定，滑鼠順髮梳(小)，原價350元，特價298元。圖／台隆手創館提供

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